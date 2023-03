Cadmes expandiert nach Frankreich

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Bechtle AG"

Der Bechtle PLM-Spezialist Cadmes baut seine internationale Aufstellung mit dem Markteintritt in Frankreich aus. Cadmes gehört seit 2021 zur Bechtle Gruppe und hat seinen Hauptsitz im niederländischen 's-Hertogenbosch sowie weitere Standorte in den Niederlanden und Belgien. In Frankreich wird Cadmes am Standort der Bechtle Tochter Inmac Wstore in Roissy-en-France nahe Paris sein Zuhause finden. Cadmes ist größter Partner für ganzheitliche Product-Lifecycle-Management-(PLM-)Lösungen des Herstellers Dassault Systèmes in Benelux.