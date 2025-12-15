Cados gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Cados hat am 12.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.10.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 31,24 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Cados 118,31 JPY je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Cados 1,09 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 37,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,73 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at