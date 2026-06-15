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15.06.2026 06:31:29
Cados hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Cados ließ sich am 12.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cados die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 82,92 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 197,47 JPY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 19,24 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,49 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,85 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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