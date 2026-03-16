Cados stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Cados stellte am 13.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 63,98 JPY gegenüber 197,25 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 1,33 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 34,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at