Cados veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Cados hat am 11.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.07.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 134,69 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 157,70 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,99 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,98 Milliarden JPY.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 312,83 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 670,73 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 22,46 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 5,88 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 7,59 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at