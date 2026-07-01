Cadre Holdings Aktie
WKN DE: A3CWQ8 / ISIN: US12763L1052
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01.07.2026 20:35:05
Cadre Holdings CEO and Chairman Sells 75,000 Shares. Should You Sell CDRE Too?
In the past week, Warren B. Kanders, the CEO and Chairman of of Cadre Holdings (NYSE:CDRE), reported the sale of 75,000 shares for a total of approximately $2.07 million, according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($27.57); post-transaction value based on June 30 market close ($28.51).* 1-year price change calculated as of June 30.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Cadre Holdings Inc Registered Shs
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10.05.26
|Ausblick: Cadre stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)