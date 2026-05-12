Cadre Holdings Aktie
WKN DE: A3CWQ8 / ISIN: US12763L1052
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12.05.2026 03:54:31
Cadre Holdings, Inc. Q1 Profit Drops
(RTTNews) - Cadre Holdings, Inc. (CDRE) released earnings for first quarter that Dropped, from the same period last year
The company's bottom line came in at $1.98 million, or $0.05 per share. This compares with $9.25 million, or $0.23 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 19.5% to $155.43 million from $130.11 million last year.
Cadre Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.98 Mln. vs. $9.25 Mln. last year. -EPS: $0.05 vs. $0.23 last year. -Revenue: $155.43 Mln vs. $130.11 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 736 M To $ 758 M
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Nachrichten zu Cadre Holdings Inc Registered Shs
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10.05.26
|Ausblick: Cadre stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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