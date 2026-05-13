Cadre stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Cadre hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,05 USD gegenüber 0,230 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Cadre 155,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 130,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at