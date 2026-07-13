Cadrenal Therapeutics Aktie
WKN DE: A3DTQ8 / ISIN: US1276361086
|
13.07.2026 15:51:17
Cadrenal Therapeutics Reports Clinical Data From Phase 2 Study Of CAD-1005
(RTTNews) - Cadrenal Therapeutics (CVKD) presented late-breaking clinical data from the Phase 2 study of the 12-lipoxygenase inhibitor CAD-1005. The Phase 2 Data demonstrated greater than 25% reduction in Thrombotic events in Heparin-Induced Thrombocytopenia for CAD-1005.
Quang Pham, CEO of Cadrenal Therapeutics said: "With our recent financing, we are well-positioned to advance partnering opportunities for CAD-1005 and tecarfarin."
CAD-1005 has received Orphan Drug and Fast Track designations from the FDA and Orphan Drug status from the European Medicines Agency.
Cadrenal Therapeutics shares are currently down 7.27 percent to $2.68.
For More Such Health News, visit rttnews.com.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cadrenal Therapeutics Inc Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Cadrenal Therapeutics Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNahost-Krise im Fokus: ATX beendet Handel leichter -- DAX letztlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag schwächer, während der deutsche Leitindex letztlich etwas fester notierte. Die US-Börsen tendieren im Minus. In Asien dominierten am Montag die Bären.