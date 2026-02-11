Caduceus Software Systems: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Caduceus Software Systems lud am 09.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 1,8 Millionen USD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 1,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at