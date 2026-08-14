Caduceus Software Systems gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Caduceus Software Systems präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Umsatz lag bei 1,1 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 74,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at