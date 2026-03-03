AS ONE Aktie
WKN: 936622 / ISIN: JP3131300000
|
03.03.2026 19:46:33
Caesars Down 21% This Past Year as One Investor Cuts $95 Million Stake Completely
On February 17, 2026, HG Vora Capital Management reported selling its entire 3,500,000-share stake in Caesars Entertainment (NASDAQ:CZR).According to an SEC filing dated February 17, 2026, HG Vora Capital Management sold its entire holding of 3,500,000 shares in Caesars Entertainment (NASDAQ:CZR). The quarter-end position value decreased by $94.59 million as a result.Caesars Entertainment, Inc. is a leading U.S. gaming and hospitality company, operating over 50 properties and a robust digital gaming platform. The company leverages a diversified portfolio of casinos, hotels, and entertainment venues to capture both in-person and online gaming demand. Its scale, brand recognition, and integrated resort offerings position it as a major player in the consumer cyclical and gaming sectors.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AS ONE CORP
|Keine Nachrichten verfügbar.