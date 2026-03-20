20.03.2026 16:23:45

Caesars Stock Beats Market by 20 Points as New $20 Million Bet Targets Casino Turnaround

On February 17, 2026, Diameter Capital Partners LP disclosed a new position in Caesars Entertainment (NASDAQ:CZR), acquiring 850,000 shares in an estimated $19.88 million trade based on quarterly average pricing.According to an SEC filing dated February 17, 2026, Diameter Capital Partners LP established a new stake in Caesars Entertainment (NASDAQ:CZR), buying 850,000 shares. The estimated value of this trade is approximately $19.88 million, based on the average price of Caesars shares during the fourth quarter. The new position’s quarter-end value also totaled $19.88 million, reflecting both the purchase and any intervening price movement.Caesars Entertainment is a leading U.S. gaming and hospitality operator with a diversified portfolio spanning casinos, hotels, and digital betting platforms. The company leverages its extensive property network and established brand to attract a broad customer base across multiple states. Strategic investments in both physical and digital channels position Caesars to compete effectively in the evolving gaming and entertainment landscape.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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