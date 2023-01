Caf? Ritter in Ottakring erneut insolvent

Das seit 1907 bestehende Caf? Ritter in Ottakring ist wieder insolvent. Das Handelsgericht Wien habe ein Konkursverfahren über die Betreibergesellschaft eröffnet, schreibt der Kreditschutzverband (KSV1870) am Montag. Bereits im Februar 2021 wurde über das Vermögen der Betreibergesellschaft ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. Als Ursache wurde damals der Umsatzeinbruch in der Coronakrise genannt.

Im April 2021 wurde dann ein Sanierungsplan mit 20 Prozent der Gläubiger angenommen, womit das Fortbestehen des Traditionslokals wieder möglich war. Zu dem aktuellen Verfahren würden dem KSV1870 weder eine Höhe der Verbindlichkeiten noch eine Zahl der betroffenen Gläubigern vorliegen. Ob es zur Liquidation oder zu einem erneuten Sanierungsversuch kommt, müsse jetzt der Insolvenzverwalter prüfen. Gläubiger können ihre Forderungen bis am 7. März 2023 anmelden.

