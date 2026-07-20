CAG Group Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CAG Group Registered hat am 17.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,46 SEK. Im Vorjahresviertel waren 1,68 SEK je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 236,1 Millionen SEK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CAG Group Registered 212,4 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at