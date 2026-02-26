26.02.2026 06:31:29

Cahya Mata Sarawak Bhd Registered: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Cahya Mata Sarawak Bhd Registered hat am 24.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 MYR. Im Vorjahresviertel waren 0,060 MYR je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,79 Prozent auf 311,0 Millionen MYR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 341,0 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,060 MYR eingefahren. Im Vorjahr waren 0,120 MYR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 1,11 Milliarden MYR in den Büchern – ein Minus von 7,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Cahya Mata Sarawak Bhd Registered 1,20 Milliarden MYR erwirtschaftet hatte.

