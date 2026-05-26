Cahya Mata Sarawak Bhd Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Cahya Mata Sarawak Bhd Registered veröffentlichte am 25.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 MYR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,020 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 278,5 Millionen MYR umgesetzt, gegenüber 246,1 Millionen MYR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at