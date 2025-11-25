Cahya Mata Sarawak Bhd Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Cahya Mata Sarawak Bhd Registered hat am 24.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,03 MYR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,010 MYR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 305,4 Millionen MYR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 299,9 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at