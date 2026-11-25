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25.11.2026 06:31:29
Cahya Mata Sarawak Bhd Registered legte Quartalsergebnis vor
Cahya Mata Sarawak Bhd Registered lud am 24.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,01 MYR, nach 0,030 MYR im Vorjahresvergleich.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 341,8 Millionen MYR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Cahya Mata Sarawak Bhd Registered einen Umsatz von 305,4 Millionen MYR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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