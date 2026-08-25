25.08.2026 06:31:29

Cahya Mata Sarawak Bhd Registered verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cahya Mata Sarawak Bhd Registered lud am 24.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,02 MYR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 MYR je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Cahya Mata Sarawak Bhd Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 292,0 Millionen MYR. Im Vorjahresviertel waren 246,9 Millionen MYR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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