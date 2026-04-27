27.04.2026 06:31:29

Caida Securities: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Caida Securities lud am 25.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,03 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,100 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 821,9 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 752,8 Millionen CNY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,230 CNY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Caida Securities ein Gewinn pro Aktie von 0,210 CNY in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,58 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,55 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 3,27 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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