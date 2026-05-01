Caida Securities informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Caida Securities hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,08 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,040 CNY je Aktie erzielt worden.

Caida Securities hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 809,6 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 760,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at