Cairn Homes Aktie
WKN DE: A14UTJ / ISIN: IE00BWY4ZF18
|
29.09.2026 17:43:43
Cairn Homes Plc: Holding(s) in Company
|
Cairn Homes Plc (CRN)
Standard Form TR-1
Standard form for notification of major holdings
Done at Glasgow on 29 September 2026.
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
View original content: EQS News
|ISIN:
|IE00BWY4ZF18
|Category Code:
|HOL
|TIDM:
|CRN
|LEI Code:
|635400DPX6WP2KKDOA83
|Sequence No.:
|444822
|EQS News ID:
|2407332
|End of Announcement
|EQS News Service
|
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cairn Homes PLC
|
01.10.26
|Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares (EQS Group)
|
01.10.26
|Cairn Homes Plc: Total Voting Rights (EQS Group)
|
30.09.26
|Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares (EQS Group)
|
29.09.26
|Cairn Homes Plc: Holding(s) in Company (EQS Group)
|
29.09.26
|Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares (EQS Group)
|
28.09.26
|Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares (EQS Group)
|
25.09.26
|Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares (EQS Group)
|
24.09.26
|Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares (EQS Group)
Analysen zu Cairn Homes PLC
Aktien in diesem Artikel
|Cairn Homes PLC
|2,65
|-3,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow letztlich stabil -- ATX schließt tief im Minus -- DAX verliert Kampf um 25.000-Punkte-Marke -- Nikkei schlussendlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte tiefer. Der US-Leitindex bewegte sich seitwärts. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.