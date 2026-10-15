Cairn Homes Aktie
WKN DE: A14UTJ / ISIN: IE00BWY4ZF18
|
15.10.2026 17:24:23
Cairn Homes Plc: Holding(s) in Company
|
Cairn Homes Plc (CRN)
Standard Form TR-1
Standard form for notification of major holdings
Done at Edinburgh on 15 October 2026.
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
View original content: EQS News
|ISIN:
|IE00BWY4ZF18
|Category Code:
|HOL
|TIDM:
|CRN
|LEI Code:
|635400DPX6WP2KKDOA83
|Sequence No.:
|446517
|EQS News ID:
|2416822
|End of Announcement
|EQS News Service
|
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cairn Homes PLC
|
16.10.26
|Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares (EQS Group)
|
15.10.26
|Cairn Homes Plc: Holding(s) in Company (EQS Group)
|
15.10.26
|Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares (EQS Group)
|
14.10.26
|Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares (EQS Group)
|
13.10.26
|Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares (EQS Group)
|
12.10.26
|Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares (EQS Group)
|
09.10.26
|Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares (EQS Group)
|
08.10.26
|Cairn Homes Plc: Holding(s) in Company (EQS Group)
Analysen zu Cairn Homes PLC
Aktien in diesem Artikel
|Cairn Homes PLC
|2,67
|0,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.