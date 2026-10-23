Cairn Homes Aktie
WKN DE: A14UTJ / ISIN: IE00BWY4ZF18
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23.10.2026 12:46:53
Cairn Homes Plc: Holding(s) in Company
|
Cairn Homes Plc (CRN)
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|ISIN:
|IE00BWY4ZF18
|Category Code:
|HOL
|TIDM:
|CRN
|LEI Code:
|635400DPX6WP2KKDOA83
|Sequence No.:
|447379
|EQS News ID:
|2421302
|End of Announcement
|EQS News Service
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