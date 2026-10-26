Cairn Homes Aktie
WKN DE: A14UTJ / ISIN: IE00BWY4ZF18
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26.10.2026 08:00:04
Cairn Homes Plc: Holding(s) in Company
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Cairn Homes Plc (CRN)
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
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|ISIN:
|IE00BWY4ZF18
|Category Code:
|HOL
|TIDM:
|CRN
|LEI Code:
|635400DPX6WP2KKDOA83
|Sequence No.:
|447408
|EQS News ID:
|2421722
|End of Announcement
|EQS News Service
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Nachrichten zu Cairn Homes PLC
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08:00
|Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares (EQS Group)
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08:00
|Cairn Homes Plc: Holding(s) in Company (EQS Group)
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23.10.26
|Cairn Homes Plc: Holding(s) in Company (EQS Group)
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23.10.26
|Cairn Homes Plc: Holding(s) in Company (EQS Group)
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23.10.26
|Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares (EQS Group)
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22.10.26
|Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares (EQS Group)
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21.10.26
|Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares (EQS Group)
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20.10.26
|Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares (EQS Group)
Analysen zu Cairn Homes PLC
Aktien in diesem Artikel
|Cairn Homes PLC
|2,73
|0,37%
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