Cairn Homes Aktie
WKN DE: A14UTJ / ISIN: IE00BWY4ZF18
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13.11.2026 16:26:03
Cairn Homes Plc: Holding(s) in Company
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Cairn Homes Plc (CRN)
Standard Form TR-1
Standard form for notification of major holdings
Done at Edinburgh on 13 November 2026.
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
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|ISIN:
|IE00BWY4ZF18
|Category Code:
|HOL
|TIDM:
|CRN
|LEI Code:
|635400DPX6WP2KKDOA83
|Sequence No.:
|449652
|EQS News ID:
|2434782
|End of Announcement
|EQS News Service
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Nachrichten zu Cairn Homes PLC
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13.11.26
|Cairn Homes Plc: Holding(s) in Company (EQS Group)
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13.11.26
|Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares (EQS Group)
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12.11.26
|Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares (EQS Group)
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11.11.26
|Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares (EQS Group)
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10.11.26
|Cairn Homes Plc: Holding(s) in Company (EQS Group)
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10.11.26
|Cairn Homes Plc:Transaction in Own Shares (EQS Group)
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09.11.26
|Cairn Homes Plc: Holding(s) in Company (EQS Group)
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09.11.26
|Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares (EQS Group)
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Aktien in diesem Artikel
|Cairn Homes PLC
|2,75
|0,00%
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