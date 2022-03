Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

23 March 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 22 March 2022 it purchased a total of 350,000 of its ordinary shares

of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Numis Securities Ltd, as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 250,000 100,000 Highest price paid (per ordinary share) 1.276 £1.062 Lowest price paid (per ordinary share) 1.234 £1.030 Volume weighted average price paid (per ordinary share) 1.253204 £1.044364

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 12 January 2022.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 718,596,096 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Numis Securities Ltd on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Numis Securities Ltd Intermediary Code NUSEGB21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below)



Euronext Dublin

Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 4626 1.238 XDUB 09:12:14 00057842541TRLO0 770 1.238 XDUB 09:18:15 00057842732TRLO0 90 1.238 XDUB 09:18:15 00057842731TRLO0 4268 1.238 XDUB 09:18:15 00057842733TRLO0 3096 1.242 XDUB 09:43:47 00057843920TRLO0 951 1.242 XDUB 09:43:47 00057843921TRLO0 6166 1.242 XDUB 09:45:04 00057843940TRLO0 4599 1.242 XDUB 09:45:04 00057843941TRLO0 6196 1.242 XDUB 09:45:04 00057843942TRLO0 1377 1.242 XDUB 09:45:04 00057843943TRLO0 4707 1.240 XDUB 09:45:06 00057843947TRLO0 9114 1.240 XDUB 09:45:08 00057843948TRLO0 3500 1.236 XDUB 10:01:03 00057844586TRLO0 4579 1.234 XDUB 10:36:59 00057846109TRLO0 4459 1.234 XDUB 10:36:59 00057846108TRLO0 350 1.234 XDUB 11:05:22 00057847622TRLO0 3979 1.234 XDUB 11:12:26 00057847941TRLO0 2102 1.234 XDUB 11:19:28 00057848291TRLO0 2816 1.234 XDUB 11:24:23 00057848711TRLO0 4430 1.234 XDUB 11:24:23 00057848712TRLO0 2739 1.234 XDUB 11:32:08 00057849178TRLO0 2213 1.246 XDUB 11:50:02 00057849949TRLO0 2659 1.246 XDUB 11:50:02 00057849950TRLO0 4763 1.246 XDUB 11:50:02 00057849951TRLO0 4825 1.244 XDUB 12:08:45 00057850459TRLO0 167 1.248 XDUB 12:34:03 00057851458TRLO0 638 1.248 XDUB 12:34:03 00057851459TRLO0 1239 1.248 XDUB 12:34:03 00057851460TRLO0 2440 1.248 XDUB 12:34:03 00057851461TRLO0 4302 1.248 XDUB 12:34:03 00057851462TRLO0 2396 1.246 XDUB 12:34:03 00057851465TRLO0 2044 1.246 XDUB 12:34:03 00057851464TRLO0 5017 1.244 XDUB 12:40:27 00057851687TRLO0 4978 1.244 XDUB 12:40:30 00057851688TRLO0 1750 1.250 XDUB 12:55:44 00057852042TRLO0 2049 1.250 XDUB 12:55:44 00057852043TRLO0 3612 1.250 XDUB 12:55:44 00057852044TRLO0 2049 1.250 XDUB 12:55:44 00057852045TRLO0 2858 1.250 XDUB 12:55:44 00057852046TRLO0 1608 1.250 XDUB 13:04:07 00057852360TRLO0 3150 1.250 XDUB 13:04:07 00057852361TRLO0 1508 1.250 XDUB 13:30:08 00057853389TRLO0 4348 1.250 XDUB 13:30:08 00057853390TRLO0 2049 1.250 XDUB 13:30:08 00057853391TRLO0 2745 1.250 XDUB 13:30:08 00057853392TRLO0 5102 1.260 XDUB 13:52:40 00057855445TRLO0 2381 1.260 XDUB 14:10:53 00057857663TRLO0 286 1.260 XDUB 14:10:53 00057857664TRLO0 1786 1.260 XDUB 14:12:02 00057857901TRLO0 568 1.260 XDUB 14:38:02 00057859898TRLO0 2044 1.260 XDUB 14:38:02 00057859899TRLO0 570 1.260 XDUB 14:38:02 00057859900TRLO0 822 1.260 XDUB 14:38:02 00057859901TRLO0 64 1.260 XDUB 14:38:02 00057859902TRLO0 209 1.260 XDUB 14:38:02 00057859903TRLO0 349 1.260 XDUB 14:38:02 00057859904TRLO0 2000 1.260 XDUB 14:38:02 00057859905TRLO0 2037 1.260 XDUB 14:38:02 00057859906TRLO0 4971 1.260 XDUB 14:38:02 00057859907TRLO0 4421 1.260 XDUB 14:38:02 00057859908TRLO0 8500 1.260 XDUB 14:38:47 00057859930TRLO0 1035 1.262 XDUB 14:51:01 00057860752TRLO0 4505 1.262 XDUB 14:51:01 00057860753TRLO0 5128 1.262 XDUB 14:51:01 00057860754TRLO0 4941 1.260 XDUB 14:59:12 00057861075TRLO0 6776 1.270 XDUB 15:21:02 00057862624TRLO0 1009 1.270 XDUB 15:21:02 00057862625TRLO0 4843 1.274 XDUB 15:30:46 00057863625TRLO0 5071 1.272 XDUB 15:43:33 00057864378TRLO0 7737 1.272 XDUB 15:43:33 00057864381TRLO0 1045 1.270 XDUB 15:58:38 00057865540TRLO0 5923 1.272 XDUB 16:06:41 00057866156TRLO0 9077 1.272 XDUB 16:06:41 00057866157TRLO0 4302 1.272 XDUB 16:08:41 00057866306TRLO0 5540 1.276 XDUB 16:12:12 00057866571TRLO0 1316 1.276 XDUB 16:12:12 00057866572TRLO0 2692 1.276 XDUB 16:18:12 00057867061TRLO0 2629 1.276 XDUB 16:19:12 00057867119TRLO0

London Stock Exchange