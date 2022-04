Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

21 April 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 20 April 2022 it purchased a total of 250,000 of its ordinary shares

of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Numis Securities Ltd, as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 175, 000 75,000 Highest price paid (per ordinary share) 1.250 £1.038 Lowest price paid (per ordinary share) 1.226 £1.020 Volume weighted average price paid (per ordinary share) 1.23855 £1.029693

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 12 January 2022.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 709,734,599 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Numis Securities Ltd on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Numis Securities Ltd Intermediary Code NUSEGB21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below)



Euronext Dublin

Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 1628 1.246 XDUB 08:15:00 00058338586TRLO0 5139 1.246 XDUB 08:15:00 00058338585TRLO0 494 1.244 XDUB 08:31:43 00058339980TRLO0 82 1.244 XDUB 08:31:43 00058339979TRLO0 251 1.244 XDUB 08:31:43 00058339978TRLO0 3586 1.246 XDUB 08:31:43 00058339985TRLO0 842 1.246 XDUB 08:31:43 00058339984TRLO0 1750 1.246 XDUB 08:31:43 00058339982TRLO0 4455 1.246 XDUB 08:31:43 00058339981TRLO0 2677 1.236 XDUB 09:08:01 00058341877TRLO0 246 1.246 XDUB 10:09:23 00058344534TRLO0 4182 1.250 XDUB 10:09:31 00058344541TRLO0 2286 1.250 XDUB 10:09:31 00058344540TRLO0 6290 1.246 XDUB 10:09:43 00058344547TRLO0 2066 1.246 XDUB 10:13:13 00058344732TRLO0 5227 1.246 XDUB 10:13:13 00058344731TRLO0 2951 1.246 XDUB 10:13:53 00058344748TRLO0 1300 1.246 XDUB 10:13:53 00058344747TRLO0 1750 1.246 XDUB 10:13:53 00058344746TRLO0 2955 1.244 XDUB 10:14:13 00058344759TRLO0 144 1.244 XDUB 10:14:13 00058344758TRLO0 6226 1.246 XDUB 10:23:26 00058345293TRLO0 5000 1.244 XDUB 10:42:13 00058346516TRLO0 1862 1.244 XDUB 10:42:13 00058346515TRLO0 2293 1.242 XDUB 10:56:24 00058347029TRLO0 2452 1.242 XDUB 10:56:24 00058347028TRLO0 1760 1.242 XDUB 10:56:24 00058347027TRLO0 323 1.242 XDUB 10:56:24 00058347026TRLO0 1482 1.238 XDUB 12:39:32 00058350749TRLO0 660 1.240 XDUB 13:22:57 00058352919TRLO0 2700 1.240 XDUB 13:22:57 00058352918TRLO0 95 1.240 XDUB 13:22:57 00058352917TRLO0 1404 1.240 XDUB 13:22:57 00058352916TRLO0 2553 1.240 XDUB 13:22:57 00058352915TRLO0 6217 1.240 XDUB 13:45:34 00058354242TRLO0 6366 1.240 XDUB 13:45:34 00058354241TRLO0 1750 1.240 XDUB 13:45:34 00058354244TRLO0 8850 1.240 XDUB 13:45:34 00058354243TRLO0 6204 1.234 XDUB 14:27:50 00058356483TRLO0 246 1.234 XDUB 14:27:55 00058356490TRLO0 155 1.236 XDUB 14:28:33 00058356508TRLO0 341 1.236 XDUB 14:28:33 00058356507TRLO0 1247 1.238 XDUB 14:35:28 00058357033TRLO0 753 1.238 XDUB 14:35:28 00058357032TRLO0 7134 1.238 XDUB 14:43:00 00058357596TRLO0 1160 1.238 XDUB 14:43:00 00058357598TRLO0 1750 1.238 XDUB 14:43:00 00058357597TRLO0 819 1.238 XDUB 14:43:43 00058357725TRLO0 1750 1.238 XDUB 14:43:43 00058357724TRLO0 1591 1.238 XDUB 14:43:43 00058357723TRLO0 1172 1.238 XDUB 14:43:43 00058357722TRLO0 6667 1.232 XDUB 14:55:02 00058358364TRLO0 5000 1.230 XDUB 15:07:04 00058359154TRLO0 7011 1.232 XDUB 15:14:37 00058359850TRLO0 2179 1.226 XDUB 15:23:24 00058360505TRLO0 4722 1.226 XDUB 15:24:24 00058360579TRLO0 7131 1.230 XDUB 15:42:47 00058362679TRLO0 362 1.226 XDUB 16:00:58 00058364353TRLO0 4057 1.226 XDUB 16:05:06 00058364598TRLO0 1697 1.226 XDUB 16:05:45 00058364648TRLO0 1842 1.226 XDUB 16:06:17 00058364685TRLO0 3460 1.226 XDUB 16:06:17 00058364684TRLO0 62 1.226 XDUB 16:06:17 00058364683TRLO0 1303 1.226 XDUB 16:06:18 00058364687TRLO0 2891 1.226 XDUB 16:06:52 00058364693TRLO0

London Stock Exchange