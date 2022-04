Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

26 April 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 25 April 2022 it purchased a total of 250,000 of its ordinary shares

of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Numis Securities Ltd, as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 175,000 75,000 Highest price paid (per ordinary share) 1.182 £0.998 Lowest price paid (per ordinary share) 1.162 £0.982 Volume weighted average price paid (per ordinary share) 1.170435 £0.988211

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 12 January 2022.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 708,984,599 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Numis Securities Ltd on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Numis Securities Ltd Intermediary Code NUSEGB21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below)



Euronext Dublin

Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 7471 1.174 XDUB 08:27:41 00058434119TRLO0 6131 1.182 XDUB 08:56:31 00058437343TRLO0 2070 1.180 XDUB 08:56:51 00058437375TRLO0 2777 1.180 XDUB 08:56:51 00058437376TRLO0 1923 1.180 XDUB 08:56:51 00058437377TRLO0 7450 1.182 XDUB 09:12:14 00058438570TRLO0 2110 1.180 XDUB 09:12:14 00058438571TRLO0 2800 1.180 XDUB 09:12:14 00058438572TRLO0 1503 1.180 XDUB 09:12:14 00058438573TRLO0 1148 1.180 XDUB 09:12:14 00058438574TRLO0 1750 1.180 XDUB 09:12:14 00058438575TRLO0 1750 1.182 XDUB 09:12:14 00058438576TRLO0 1150 1.182 XDUB 09:12:14 00058438577TRLO0 687 1.178 XDUB 09:48:33 00058441231TRLO0 3260 1.178 XDUB 09:48:33 00058441232TRLO0 2059 1.178 XDUB 09:48:33 00058441233TRLO0 393 1.178 XDUB 09:48:33 00058441234TRLO0 1750 1.180 XDUB 09:48:33 00058441235TRLO0 1178 1.180 XDUB 09:48:33 00058441236TRLO0 5000 1.172 XDUB 10:00:03 00058442129TRLO0 1896 1.172 XDUB 10:00:03 00058442130TRLO0 434 1.168 XDUB 10:16:13 00058443131TRLO0 4549 1.168 XDUB 10:16:13 00058443132TRLO0 1564 1.168 XDUB 10:16:13 00058443133TRLO0 1288 1.168 XDUB 10:33:23 00058444232TRLO0 600 1.168 XDUB 10:33:23 00058444233TRLO0 467 1.168 XDUB 10:33:23 00058444234TRLO0 31 1.170 XDUB 11:22:23 00058447100TRLO0 4256 1.170 XDUB 11:22:23 00058447101TRLO0 1187 1.170 XDUB 11:22:23 00058447102TRLO0 1090 1.170 XDUB 11:22:23 00058447103TRLO0 742 1.170 XDUB 11:39:43 00058447868TRLO0 376 1.170 XDUB 11:39:43 00058447869TRLO0 1750 1.168 XDUB 11:45:23 00058448215TRLO0 1101 1.168 XDUB 11:45:23 00058448216TRLO0 2335 1.168 XDUB 11:58:33 00058448738TRLO0 310 1.168 XDUB 11:58:33 00058448739TRLO0 6249 1.166 XDUB 12:10:08 00058449258TRLO0 1750 1.166 XDUB 12:10:08 00058449259TRLO0 1755 1.166 XDUB 12:10:08 00058449260TRLO0 3217 1.162 XDUB 12:18:33 00058449731TRLO0 1655 1.162 XDUB 12:18:33 00058449732TRLO0 1129 1.166 XDUB 12:55:49 00058452045TRLO0 1160 1.166 XDUB 12:56:37 00058452086TRLO0 2122 1.166 XDUB 13:03:51 00058452417TRLO0 206 1.164 XDUB 13:17:33 00058453182TRLO0 1344 1.164 XDUB 13:17:33 00058453183TRLO0 807 1.164 XDUB 13:17:33 00058453184TRLO0 5110 1.164 XDUB 13:17:33 00058453185TRLO0 73 1.164 XDUB 13:17:33 00058453186TRLO0 512 1.164 XDUB 13:35:53 00058454367TRLO0 168 1.164 XDUB 13:35:53 00058454368TRLO0 26 1.164 XDUB 13:35:53 00058454369TRLO0 2199 1.164 XDUB 13:38:03 00058454454TRLO0 1117 1.164 XDUB 13:38:03 00058454455TRLO0 25 1.164 XDUB 13:42:03 00058454615TRLO0 480 1.164 XDUB 13:42:03 00058454616TRLO0 3217 1.164 XDUB 13:42:03 00058454617TRLO0 441 1.164 XDUB 13:42:03 00058454618TRLO0 313 1.166 XDUB 14:29:39 00058457729TRLO0 1254 1.166 XDUB 14:29:39 00058457730TRLO0 1751 1.166 XDUB 14:29:39 00058457731TRLO0 643 1.166 XDUB 14:29:39 00058457732TRLO0 246 1.168 XDUB 14:32:13 00058458500TRLO0 1043 1.170 XDUB 14:46:49 00058459872TRLO0 1169 1.170 XDUB 14:46:49 00058459873TRLO0 2669 1.166 XDUB 14:47:16 00058459918TRLO0 3964 1.166 XDUB 14:52:46 00058460419TRLO0 646 1.166 XDUB 14:52:46 00058460420TRLO0 646 1.166 XDUB 14:52:46 00058460421TRLO0 502 1.166 XDUB 14:52:46 00058460422TRLO0 6642 1.166 XDUB 15:02:51 00058461431TRLO0 1750 1.166 XDUB 15:08:51 00058462108TRLO0 4463 1.166 XDUB 15:08:51 00058462109TRLO0 716 1.166 XDUB 15:08:51 00058462110TRLO0 392 1.166 XDUB 15:08:51 00058462111TRLO0 3796 1.162 XDUB 15:20:12 00058463328TRLO0 935 1.162 XDUB 15:20:12 00058463329TRLO0 1604 1.162 XDUB 15:20:12 00058463330TRLO0 1091 1.172 XDUB 15:37:20 00058465841TRLO0 2431 1.172 XDUB 15:37:20 00058465842TRLO0 6255 1.172 XDUB 15:39:13 00058466067TRLO0 1750 1.168 XDUB 15:47:36 00058467044TRLO0 1750 1.166 XDUB 15:55:11 00058467866TRLO0 1112 1.166 XDUB 15:55:11 00058467867TRLO0 342 1.164 XDUB 15:57:36 00058468131TRLO0 807 1.164 XDUB 15:57:36 00058468132TRLO0 3223 1.166 XDUB 16:05:20 00058468759TRLO0 715 1.168 XDUB 16:05:20 00058468760TRLO0 1858 1.168 XDUB 16:05:20 00058468761TRLO0 1165 1.168 XDUB 16:05:20 00058468762TRLO0 120 1.168 XDUB 16:05:20 00058468763TRLO0 657 1.168 XDUB 16:07:13 00058468933TRLO0 1580 1.168 XDUB 16:07:13 00058468934TRLO0 1901 1.168 XDUB 16:08:13 00058469005TRLO0 1 1.168 XDUB 16:13:31 00058469555TRLO0

London Stock Exchange