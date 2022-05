Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

5 May 2022

Cairn Homes plc (the Company)

Transaction in own shares

The Company announces that on 4 May 2022 it purchased a total of 250,000 of its ordinary shares

of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Numis Securities Ltd, as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 175,000 75,000 Highest price paid (per ordinary share) 1.148 £0.966 Lowest price paid (per ordinary share) 1.128 £0.951 Volume weighted average price paid (per ordinary share) 1.134819 £0.957924

The purchases form part of the Companys share buyback programme announced on 12 January 2022.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 707,492,806 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Numis Securities Ltd on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Numis Securities Ltd Intermediary Code NUSEGB21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below)



Euronext Dublin

Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 6421 1.148 XDUB 08:30:11 00058646010TRLO0 1951 1.144 XDUB 09:02:29 00058647414TRLO0 3606 1.144 XDUB 09:02:29 00058647415TRLO0 307 1.138 XDUB 09:31:53 00058648640TRLO0 434 1.138 XDUB 09:31:53 00058648639TRLO0 812 1.138 XDUB 09:31:53 00058648638TRLO0 908 1.138 XDUB 09:31:53 00058648641TRLO0 1077 1.138 XDUB 09:31:53 00058648642TRLO0 1713 1.138 XDUB 09:31:53 00058648643TRLO0 6089 1.136 XDUB 10:01:15 00058649938TRLO0 605 1.132 XDUB 10:04:52 00058650119TRLO0 156 1.132 XDUB 10:05:00 00058650121TRLO0 464 1.132 XDUB 10:05:00 00058650122TRLO0 4712 1.132 XDUB 10:05:00 00058650123TRLO0 300 1.132 XDUB 10:10:48 00058650379TRLO0 1296 1.134 XDUB 10:46:27 00058651552TRLO0 90000 1.132 XLON 10:50:07 00058651691TRLO0 90 1.134 XDUB 11:30:37 00058653588TRLO0 389 1.134 XDUB 11:30:37 00058653586TRLO0 5598 1.134 XDUB 11:30:37 00058653587TRLO0 2665 1.140 XDUB 12:48:01 00058656825TRLO0 2886 1.140 XDUB 12:48:01 00058656826TRLO0 200 1.142 XDUB 13:27:17 00058658830TRLO0 873 1.142 XDUB 13:27:17 00058658831TRLO0 1770 1.142 XDUB 13:27:17 00058658832TRLO0 225 1.142 XDUB 14:20:22 00058661978TRLO0 225 1.142 XDUB 14:20:22 00058661977TRLO0 1447 1.142 XDUB 14:20:22 00058661980TRLO0 1969 1.142 XDUB 14:20:22 00058661976TRLO0 2208 1.142 XDUB 14:20:22 00058661979TRLO0 1855 1.142 XDUB 14:22:10 00058662098TRLO0 4218 1.142 XDUB 14:22:10 00058662097TRLO0 1987 1.138 XDUB 14:22:30 00058662115TRLO0 1377 1.138 XDUB 14:22:31 00058662120TRLO0 2274 1.138 XDUB 14:31:38 00058662790TRLO0 774 1.138 XDUB 14:56:59 00058664953TRLO0 314 1.138 XDUB 14:56:59 00058664954TRLO0 4480 1.138 XDUB 14:56:59 00058664955TRLO0 15 1.134 XDUB 15:22:00 00058667339TRLO0 1 1.134 XDUB 15:33:47 00058668434TRLO0 1988 1.134 XDUB 15:35:10 00058668587TRLO0 4269 1.134 XDUB 15:35:10 00058668588TRLO0 917 1.132 XDUB 15:56:46 00058670190TRLO0 2000 1.132 XDUB 15:56:46 00058670189TRLO0 3839 1.130 XDUB 16:00:24 00058670519TRLO0 618 1.128 XDUB 16:02:01 00058670626TRLO0 31 1.128 XDUB 16:03:26 00058670701TRLO0 2647 1.128 XDUB 16:04:58 00058670851TRLO0

London Stock Exchange