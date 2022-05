Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

23 May 2022

Cairn Homes plc (the Company)

Transaction in own shares

The Company announces that on 20 May 2022 it purchased a total of 250,000 of its ordinary shares

of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Numis Securities Ltd, as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 175,000 75,000 Highest price paid (per ordinary share) 1.060 £0.901 Lowest price paid (per ordinary share) 1.044 £0.886 Volume weighted average price paid (per ordinary share) 1.054583 £0.893428

The purchases form part of the Companys share buyback programme announced on 12 January 2022.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 704,724,842 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Numis Securities Ltd on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Numis Securities Ltd Intermediary Code NUSEGB21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below)



Euronext Dublin

Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 5979 1.056 XDUB 08:54:16 00059029083TRLO0 6226 1.056 XDUB 08:54:16 00059029085TRLO0 4543 1.054 XDUB 08:54:23 00059029093TRLO0 5925 1.054 XDUB 09:42:53 00059031775TRLO0 1260 1.054 XDUB 09:42:53 00059031774TRLO0 6963 1.060 XDUB 09:56:40 00059032625TRLO0 671 1.058 XDUB 10:03:27 00059032848TRLO0 313 1.058 XDUB 10:03:27 00059032847TRLO0 3280 1.058 XDUB 10:03:27 00059032846TRLO0 3354 1.058 XDUB 10:03:27 00059032845TRLO0 6249 1.058 XDUB 10:09:32 00059033308TRLO0 74 1.058 XDUB 10:09:32 00059033307TRLO0 2244 1.056 XDUB 10:29:56 00059034343TRLO0 2162 1.060 XDUB 11:12:12 00059036316TRLO0 5448 1.060 XDUB 11:23:05 00059036714TRLO0 520 1.060 XDUB 11:23:05 00059036713TRLO0 2760 1.060 XDUB 11:23:05 00059036711TRLO0 1210 1.060 XDUB 11:23:05 00059036709TRLO0 2482 1.060 XDUB 12:07:00 00059038355TRLO0 401 1.060 XDUB 12:07:00 00059038354TRLO0 492 1.060 XDUB 12:07:00 00059038353TRLO0 3141 1.060 XDUB 12:07:00 00059038352TRLO0 3582 1.060 XDUB 12:07:00 00059038358TRLO0 377 1.060 XDUB 12:07:00 00059038357TRLO0 2000 1.060 XDUB 12:07:00 00059038356TRLO0 605 1.060 XDUB 12:13:46 00059038606TRLO0 4507 1.060 XDUB 12:13:46 00059038605TRLO0 164 1.060 XDUB 12:13:46 00059038604TRLO0 3698 1.060 XDUB 12:46:26 00059039779TRLO0 5303 1.060 XDUB 12:46:26 00059039778TRLO0 1102 1.058 XDUB 13:18:32 00059040991TRLO0 1076 1.058 XDUB 13:18:32 00059040990TRLO0 4279 1.058 XDUB 13:18:32 00059040989TRLO0 2469 1.056 XDUB 13:39:46 00059041959TRLO0 3129 1.056 XDUB 13:39:46 00059041958TRLO0 5209 1.056 XDUB 14:25:30 00059043587TRLO0 5666 1.056 XDUB 14:25:30 00059043585TRLO0 6055 1.056 XDUB 14:25:38 00059043596TRLO0 882 1.056 XDUB 14:25:38 00059043595TRLO0 181 1.054 XDUB 14:50:05 00059045383TRLO0 5044 1.054 XDUB 14:50:05 00059045382TRLO0 8346 1.054 XDUB 14:50:05 00059045381TRLO0 942 1.052 XDUB 15:01:02 00059045892TRLO0 3195 1.052 XDUB 15:01:45 00059045901TRLO0 2000 1.050 XDUB 15:02:54 00059045980TRLO0 2785 1.046 XDUB 15:11:15 00059046457TRLO0 1655 1.046 XDUB 15:20:05 00059047100TRLO0 2300 1.046 XDUB 15:20:05 00059047099TRLO0 5641 1.044 XDUB 15:20:06 00059047104TRLO0 5689 1.048 XDUB 15:51:43 00059049459TRLO0 990 1.048 XDUB 15:51:43 00059049458TRLO0 6381 1.046 XDUB 16:00:26 00059050297TRLO0 57 1.046 XDUB 16:00:31 00059050319TRLO0 2378 1.046 XDUB 16:05:52 00059050935TRLO0 4327 1.046 XDUB 16:05:52 00059050934TRLO0 343 1.046 XDUB 16:05:52 00059050933TRLO0 965 1.046 XDUB 16:17:55 00059052428TRLO0 760 1.046 XDUB 16:18:01 00059052434TRLO0 799 1.046 XDUB 16:18:51 00059052574TRLO0 761 1.046 XDUB 16:19:31 00059052649TRLO0 161 1.046 XDUB 16:19:35 00059052684TRLO0 1352 1.046 XDUB 16:19:35 00059052683TRLO0 1408 1.046 XDUB 16:19:35 00059052682TRLO0 740 1.046 XDUB 16:19:35 00059052681TRLO0

London Stock Exchange