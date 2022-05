Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

24 May 2022

Cairn Homes plc (the Company)

Transaction in own shares

The Company announces that on 23 May 2022 it purchased a total of 250,000 of its ordinary shares

of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Numis Securities Ltd, as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 175,000 75,000 Highest price paid (per ordinary share) 1.070 £0.907 Lowest price paid (per ordinary share) 1.052 £0.891 Volume weighted average price paid (per ordinary share) 1.064895 £0.90074

The purchases form part of the Companys share buyback programme announced on 12 January 2022.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 704,474,842 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Numis Securities Ltd on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Numis Securities Ltd Intermediary Code NUSEGB21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below)



Euronext Dublin

Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 5814 1.058 XDUB 08:16:28 00059055580TRLO0 6829 1.058 XDUB 08:18:23 00059055611TRLO0 2108 1.062 XDUB 08:28:37 00059055799TRLO0 2597 1.062 XDUB 08:28:37 00059055800TRLO0 2108 1.062 XDUB 08:28:37 00059055801TRLO0 4744 1.062 XDUB 08:37:30 00059056043TRLO0 1355 1.062 XDUB 08:37:30 00059056044TRLO0 7504 1.058 XDUB 08:39:36 00059056103TRLO0 197 1.052 XDUB 08:39:36 00059056104TRLO0 380 1.052 XDUB 08:39:45 00059056106TRLO0 6096 1.058 XDUB 10:04:13 00059059021TRLO0 5886 1.058 XDUB 10:04:13 00059059020TRLO0 804 1.054 XDUB 10:04:27 00059059034TRLO0 756 1.068 XDUB 10:49:01 00059061111TRLO0 249 1.068 XDUB 10:49:06 00059061112TRLO0 5288 1.068 XDUB 10:49:06 00059061113TRLO0 32 1.068 XDUB 10:49:06 00059061114TRLO0 6088 1.066 XDUB 10:49:16 00059061121TRLO0 201 1.066 XDUB 10:49:16 00059061120TRLO0 394 1.066 XDUB 11:21:12 00059062558TRLO0 4729 1.068 XDUB 11:32:21 00059062925TRLO0 1736 1.068 XDUB 11:32:21 00059062926TRLO0 2000 1.070 XDUB 13:15:55 00059065793TRLO0 2000 1.070 XDUB 13:16:01 00059065795TRLO0 2000 1.070 XDUB 13:26:51 00059066196TRLO0 8018 1.070 XDUB 13:26:51 00059066197TRLO0 3954 1.068 XDUB 13:33:31 00059066435TRLO0 1721 1.068 XDUB 13:33:31 00059066434TRLO0 2000 1.068 XDUB 13:33:31 00059066433TRLO0 168 1.060 XDUB 14:31:11 00059068805TRLO0 5795 1.064 XDUB 14:58:51 00059070837TRLO0 6249 1.064 XDUB 14:58:51 00059070836TRLO0 2000 1.064 XDUB 14:58:51 00059070838TRLO0 7082 1.064 XDUB 15:05:56 00059071556TRLO0 3709 1.064 XDUB 15:09:47 00059071719TRLO0 6511 1.062 XDUB 15:20:03 00059072224TRLO0 4401 1.064 XDUB 15:29:47 00059072729TRLO0 8006 1.064 XDUB 15:29:47 00059072728TRLO0 995 1.064 XDUB 15:29:47 00059072727TRLO0 453 1.064 XDUB 15:29:47 00059072726TRLO0 203 1.064 XDUB 15:29:47 00059072725TRLO0 2688 1.064 XDUB 15:29:47 00059072724TRLO0 603 1.066 XDUB 16:08:26 00059075520TRLO0 352 1.066 XDUB 16:08:30 00059075522TRLO0 755 1.066 XDUB 16:08:43 00059075546TRLO0 1000 1.068 XDUB 16:15:11 00059075968TRLO0 488 1.068 XDUB 16:15:15 00059075974TRLO0 89 1.068 XDUB 16:19:45 00059076376TRLO0 191 1.068 XDUB 16:20:09 00059076428TRLO0 7 1.070 XDUB 16:21:10 00059076542TRLO0 9200 1.070 XDUB 16:21:18 00059076556TRLO0 2300 1.070 XDUB 16:21:18 00059076557TRLO0 2300 1.070 XDUB 16:21:18 00059076558TRLO0 4600 1.070 XDUB 16:21:18 00059076559TRLO0 2300 1.070 XDUB 16:21:18 00059076560TRLO0 2300 1.070 XDUB 16:21:18 00059076561TRLO0 3733 1.070 XDUB 16:21:18 00059076562TRLO0 2000 1.070 XDUB 16:21:18 00059076563TRLO0 2057 1.070 XDUB 16:21:18 00059076564TRLO0 3690 1.070 XDUB 16:21:18 00059076565TRLO0 1187 1.070 XDUB 16:21:18 00059076566TRLO0

London Stock Exchange