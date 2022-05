Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

25 May 2022

Cairn Homes plc (the Company)

Transaction in own shares

The Company announces that on 24 May 2022 it purchased a total of 250,000 of its ordinary shares

of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Numis Securities Ltd, as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 175,000 75,000 Highest price paid (per ordinary share) 1.060 £0.904 Lowest price paid (per ordinary share) 1.040 £0.891 Volume weighted average price paid (per ordinary share) 1.049514 £0.898248

The purchases form part of the Companys share buyback programme announced on 12 January 2022.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 704,224,842 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Numis Securities Ltd on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Numis Securities Ltd Intermediary Code NUSEGB21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below)



Euronext Dublin

Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 2177 1.056 XDUB 08:30:02 00059079930TRLO0 711 1.056 XDUB 08:43:53 00059080798TRLO0 539 1.056 XDUB 08:43:53 00059080797TRLO0 1250 1.056 XDUB 08:43:53 00059080796TRLO0 111 1.056 XDUB 08:43:53 00059080799TRLO0 598 1.056 XDUB 08:46:11 00059080915TRLO0 5342 1.056 XDUB 08:46:11 00059080914TRLO0 2981 1.056 XDUB 08:46:11 00059080913TRLO0 128 1.056 XDUB 08:48:37 00059081060TRLO0 5000 1.056 XDUB 08:49:33 00059081086TRLO0 1137 1.056 XDUB 08:49:33 00059081085TRLO0 3312 1.056 XDUB 08:49:33 00059081084TRLO0 2249 1.052 XDUB 08:51:12 00059081122TRLO0 3646 1.052 XDUB 08:51:12 00059081121TRLO0 1959 1.052 XDUB 08:51:12 00059081120TRLO0 182 1.060 XDUB 09:26:01 00059082856TRLO0 2226 1.056 XDUB 09:30:13 00059083165TRLO0 257 1.056 XDUB 09:30:13 00059083164TRLO0 1634 1.056 XDUB 09:30:13 00059083162TRLO0 2327 1.056 XDUB 09:30:13 00059083161TRLO0 5054 1.052 XDUB 09:40:39 00059083809TRLO0 5925 1.050 XDUB 09:47:39 00059084193TRLO0 753 1.046 XDUB 09:50:10 00059084319TRLO0 2666 1.046 XDUB 09:50:10 00059084318TRLO0 3716 1.046 XDUB 09:50:10 00059084320TRLO0 810 1.042 XDUB 10:29:06 00059086044TRLO0 1987 1.042 XDUB 10:29:06 00059086047TRLO0 955 1.042 XDUB 10:29:06 00059086046TRLO0 2000 1.042 XDUB 10:29:06 00059086045TRLO0 2000 1.042 XDUB 10:29:06 00059086048TRLO0 3146 1.052 XDUB 11:48:00 00059089041TRLO0 2027 1.054 XDUB 12:24:27 00059090971TRLO0 2852 1.054 XDUB 12:24:27 00059090970TRLO0 1421 1.054 XDUB 12:24:27 00059090969TRLO0 15 1.054 XDUB 14:12:26 00059095329TRLO0 1280 1.054 XDUB 14:12:26 00059095328TRLO0 6061 1.054 XDUB 14:23:27 00059095722TRLO0 6299 1.054 XDUB 14:23:27 00059095721TRLO0 6584 1.054 XDUB 14:23:27 00059095720TRLO0 8778 1.054 XDUB 14:23:27 00059095719TRLO0 2000 1.054 XDUB 14:23:27 00059095723TRLO0 1325 1.054 XDUB 14:25:13 00059095791TRLO0 2468 1.054 XDUB 14:25:13 00059095790TRLO0 977 1.054 XDUB 14:25:13 00059095789TRLO0 723 1.054 XDUB 14:25:13 00059095788TRLO0 2000 1.054 XDUB 14:25:13 00059095787TRLO0 5895 1.050 XDUB 14:29:43 00059096047TRLO0 353 1.050 XDUB 14:29:43 00059096046TRLO0 2000 1.050 XDUB 14:29:58 00059096060TRLO0 709 1.048 XDUB 14:40:17 00059097152TRLO0 2000 1.048 XDUB 14:50:16 00059097921TRLO0 5520 1.048 XDUB 14:50:16 00059097920TRLO0 950 1.048 XDUB 15:01:16 00059098739TRLO0 2000 1.048 XDUB 15:01:16 00059098738TRLO0 6780 1.046 XDUB 15:07:23 00059099306TRLO0 4151 1.040 XDUB 15:27:13 00059101328TRLO0 719 1.040 XDUB 15:27:13 00059101327TRLO0 6673 1.040 XDUB 15:36:51 00059102163TRLO0 940 1.040 XDUB 15:39:21 00059102400TRLO0 5759 1.040 XDUB 15:49:28 00059103324TRLO0 6102 1.040 XDUB 15:49:28 00059103325TRLO0 2278 1.042 XDUB 16:10:20 00059105130TRLO0 259 1.042 XDUB 16:12:20 00059105246TRLO0 2300 1.042 XDUB 16:12:20 00059105245TRLO0 603 1.042 XDUB 16:12:20 00059105244TRLO0 3176 1.042 XDUB 16:12:20 00059105243TRLO0 158 1.042 XDUB 16:12:20 00059105247TRLO0 753 1.042 XDUB 16:13:07 00059105323TRLO0 904 1.042 XDUB 16:13:46 00059105407TRLO0 2430 1.046 XDUB 16:19:13 00059106013TRLO0

London Stock Exchange