Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

26 May 2022

Cairn Homes plc (the Company)

Transaction in own shares

The Company announces that on 25 May 2022 it purchased a total of 250,000 of its ordinary shares

of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Numis Securities Ltd, as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 175,000 75,000 Highest price paid (per ordinary share) 1.056 £0.900 Lowest price paid (per ordinary share) 1.034 £0.883 Volume weighted average price paid (per ordinary share) 1.044295 £0.892028

The purchases form part of the Companys share buyback programme announced on 12 January 2022.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 703,974,842 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Numis Securities Ltd on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

