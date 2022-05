Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

27 May 2022

Cairn Homes plc (the Company)

Transaction in own shares

The Company announces that on 26 May 2022 it purchased a total of 250,000 of its ordinary shares

of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Numis Securities Ltd, as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 175,000 75,000 Highest price paid (per ordinary share) 1.070 £0.912 Lowest price paid (per ordinary share) 1.058 £0.900 Volume weighted average price paid (per ordinary share) 1.066549 £0.907493

The purchases form part of the Companys share buyback programme announced on 12 January 2022.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 703,724,842 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Numis Securities Ltd on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Numis Securities Ltd Intermediary Code NUSEGB21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below)



Euronext Dublin

Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 2433 1.058 XDUB 09:23:08 00059138706TRLO0 2347 1.058 XDUB 09:50:25 00059139403TRLO0 1978 1.058 XDUB 10:02:36 00059139756TRLO0 3231 1.068 XDUB 10:56:56 00059142083TRLO0 747 1.068 XDUB 10:56:56 00059142082TRLO0 1852 1.068 XDUB 11:57:40 00059143448TRLO0 6057 1.068 XDUB 11:59:26 00059143495TRLO0 13983 1.068 XDUB 11:59:26 00059143494TRLO0 3357 1.068 XDUB 11:59:26 00059143493TRLO0 3039 1.068 XDUB 11:59:26 00059143492TRLO0 3387 1.068 XDUB 11:59:26 00059143491TRLO0 166 1.068 XDUB 11:59:26 00059143490TRLO0 2000 1.068 XDUB 11:59:26 00059143497TRLO0 1406 1.068 XDUB 12:20:04 00059144397TRLO0 2000 1.068 XDUB 12:20:04 00059144396TRLO0 4373 1.068 XDUB 12:20:04 00059144395TRLO0 3177 1.068 XDUB 12:20:04 00059144394TRLO0 1006 1.068 XDUB 12:20:04 00059144393TRLO0 176 1.066 XDUB 12:23:46 00059144537TRLO0 2000 1.066 XDUB 12:24:06 00059144555TRLO0 6596 1.066 XDUB 12:24:06 00059144554TRLO0 1972 1.066 XDUB 12:24:06 00059144553TRLO0 553 1.066 XDUB 12:24:06 00059144552TRLO0 6247 1.066 XDUB 12:24:06 00059144551TRLO0 1600 1.064 XDUB 12:50:40 00059145850TRLO0 4480 1.064 XDUB 12:50:46 00059145871TRLO0 421 1.062 XDUB 13:22:21 00059147344TRLO0 6696 1.062 XDUB 13:22:21 00059147345TRLO0 4049 1.060 XDUB 13:30:11 00059147879TRLO0 1909 1.060 XDUB 13:30:13 00059147938TRLO0 523 1.060 XDUB 13:45:56 00059148509TRLO0 1494 1.060 XDUB 13:45:56 00059148508TRLO0 4264 1.060 XDUB 13:45:56 00059148507TRLO0 5450 1.060 XDUB 13:45:56 00059148506TRLO0 1394 1.062 XDUB 14:22:37 00059150302TRLO0 1822 1.062 XDUB 14:33:54 00059151535TRLO0 1110 1.064 XDUB 14:37:54 00059152275TRLO0 1116 1.066 XDUB 15:06:09 00059154258TRLO0 487 1.066 XDUB 15:11:45 00059154548TRLO0 1852 1.066 XDUB 15:12:25 00059154608TRLO0 5637 1.068 XDUB 15:21:24 00059155231TRLO0 9087 1.070 XDUB 15:24:49 00059155429TRLO0 6367 1.070 XDUB 15:24:49 00059155430TRLO0 4733 1.070 XDUB 15:24:49 00059155431TRLO0 8586 1.070 XDUB 15:24:56 00059155433TRLO0 1325 1.068 XDUB 15:38:19 00059156429TRLO0 1038 1.068 XDUB 15:55:07 00059157699TRLO0 2382 1.068 XDUB 15:55:07 00059157701TRLO0 707 1.068 XDUB 15:55:07 00059157700TRLO0 1516 1.068 XDUB 15:55:16 00059157707TRLO0 5684 1.068 XDUB 16:01:16 00059158130TRLO0 6300 1.070 XDUB 16:04:28 00059158499TRLO0 4330 1.070 XDUB 16:04:28 00059158500TRLO0 4558 1.070 XDUB 16:11:56 00059159110TRLO0

London Stock Exchange