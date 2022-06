Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

29 June 2022

Cairn Homes plc (the Company)

Transaction in own shares

The Company announces that on 28 June 2022 it purchased a total of 300,000 of its ordinary shares

of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Numis Securities Ltd, as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 125,000 175,000 Highest price paid (per ordinary share) 1.010 £0.871 Lowest price paid (per ordinary share) 0.999 £0.863 Volume weighted average price paid (per ordinary share) 1.005791 £0.868735

The purchases form part of the Companys share buyback programme announced on 12 January 2022.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 700,164,665 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Numis Securities Ltd on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Numis Securities Ltd Intermediary Code NUSEGB21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below)



Euronext Dublin



Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 1075 1.002 XDUB 08:16:26 00059732197TRLO0 4310 0.999 XDUB 08:24:01 00059732697TRLO0 5045 1.000 XDUB 08:24:01 00059732698TRLO0 784 1.000 XDUB 08:24:01 00059732699TRLO0 1000 0.999 XDUB 08:24:01 00059732700TRLO0 3699 1.000 XDUB 08:24:01 00059732701TRLO0 918 1.000 XDUB 08:24:01 00059732702TRLO0 26 1.002 XDUB 09:45:36 00059735287TRLO0 4398 1.004 XDUB 09:45:36 00059735288TRLO0 1220 1.006 XDUB 09:45:36 00059735289TRLO0 3200 1.006 XDUB 09:51:05 00059735415TRLO0 1112 1.006 XDUB 09:51:05 00059735416TRLO0 376 1.006 XDUB 09:51:05 00059735417TRLO0 4165 1.006 XDUB 09:51:05 00059735418TRLO0 951 1.006 XDUB 09:51:05 00059735419TRLO0 2500 1.006 XDUB 10:15:25 00059736316TRLO0 1470 1.006 XDUB 10:15:25 00059736317TRLO0 2500 1.006 XDUB 10:52:18 00059737398TRLO0 1533 1.006 XDUB 10:52:18 00059737399TRLO0 873 1.004 XDUB 11:32:18 00059738555TRLO0 4515 1.004 XDUB 11:34:06 00059738665TRLO0 798 1.004 XDUB 11:40:09 00059738886TRLO0 1734 1.002 XDUB 11:45:23 00059739055TRLO0 1000 1.002 XDUB 11:45:23 00059739056TRLO0 1163 1.002 XDUB 11:45:23 00059739057TRLO0 968 1.002 XDUB 11:46:26 00059739097TRLO0 1600 1.010 XDUB 13:24:58 00059742179TRLO0 3646 1.010 XDUB 13:24:58 00059742180TRLO0 1346 1.010 XDUB 13:41:48 00059742814TRLO0 811 1.010 XDUB 13:57:01 00059743363TRLO0 152 1.010 XDUB 13:57:01 00059743364TRLO0 5892 1.010 XDUB 14:04:57 00059743671TRLO0 918 1.010 XDUB 14:13:19 00059744284TRLO0 3606 1.010 XDUB 14:13:26 00059744290TRLO0 4549 1.008 XDUB 14:13:26 00059744291TRLO0 251 1.004 XDUB 14:13:26 00059744292TRLO0 1000 1.004 XDUB 14:13:26 00059744293TRLO0 2805 1.002 XDUB 14:13:58 00059744315TRLO0 4021 1.006 XDUB 14:16:26 00059744384TRLO0 4050 1.010 XDUB 14:41:15 00059746756TRLO0 1232 1.010 XDUB 14:45:15 00059747256TRLO0 2716 1.010 XDUB 14:45:15 00059747257TRLO0 1613 1.010 XDUB 14:48:36 00059747574TRLO0 1294 1.010 XDUB 14:58:11 00059748561TRLO0 1392 1.010 XDUB 14:58:11 00059748562TRLO0 2500 1.010 XDUB 15:03:45 00059749293TRLO0 1440 1.006 XDUB 15:31:03 00059751999TRLO0 1600 1.006 XDUB 15:31:03 00059752000TRLO0 1310 1.006 XDUB 15:31:03 00059752001TRLO0 2500 1.006 XDUB 15:31:03 00059752002TRLO0 1900 1.006 XDUB 15:31:03 00059752003TRLO0 240 1.004 XDUB 15:53:34 00059754078TRLO0 3965 1.004 XDUB 15:53:34 00059754079TRLO0 979 1.004 XDUB 15:53:34 00059754080TRLO0 1727 1.006 XDUB 16:06:44 00059755342TRLO0 4600 1.006 XDUB 16:06:44 00059755343TRLO0 1600 1.006 XDUB 16:06:44 00059755344TRLO0 1067 1.006 XDUB 16:06:44 00059755345TRLO0 4002 1.006 XDUB 16:06:44 00059755346TRLO0 852 1.008 XDUB 16:18:07 00059756607TRLO0 491 1.008 XDUB 16:18:07 00059756608TRLO0

London Stock Exchange