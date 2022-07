Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

8 July 2022

Cairn Homes plc (the Company)

Transaction in own shares

The Company announces that on 7 July 2022 it purchased a total of 291,631 of its ordinary shares

of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Numis Securities Ltd, as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 180,000 111,631 Highest price paid (per ordinary share) 1.054 £0.895 Lowest price paid (per ordinary share) 1.042 £0.888 Volume weighted average price paid (per ordinary share) 1.047627 £0.890956

The purchases form part of the Companys share buyback programme announced on 12 January 2022.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 697,961,687 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Numis Securities Ltd on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Numis Securities Ltd Intermediary Code NUSEGB21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below)



Euronext Dublin



Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 20603 1.042 XDUB 09:36:51 00059919427TRLO0 12564 1.042 XDUB 09:36:51 00059919428TRLO0 1860 1.046 XDUB 09:36:51 00059919431TRLO0 1235 1.046 XDUB 09:36:51 00059919430TRLO0 2071 1.046 XDUB 09:36:51 00059919429TRLO0 985 1.042 XDUB 09:56:51 00059920282TRLO0 5000 1.044 XDUB 09:56:51 00059920285TRLO0 3460 1.044 XDUB 09:56:51 00059920284TRLO0 2500 1.044 XDUB 09:56:51 00059920283TRLO0 4311 1.044 XDUB 10:26:20 00059921173TRLO0 293 1.050 XDUB 11:13:25 00059922579TRLO0 4597 1.050 XDUB 11:13:25 00059922578TRLO0 2207 1.050 XDUB 11:13:25 00059922580TRLO0 54 1.050 XDUB 12:01:56 00059923823TRLO0 4254 1.050 XDUB 12:01:56 00059923822TRLO0 1346 1.050 XDUB 12:01:56 00059923821TRLO0 1400 1.050 XDUB 12:01:56 00059923820TRLO0 1400 1.050 XDUB 12:01:56 00059923819TRLO0 1271 1.050 XDUB 12:18:56 00059924217TRLO0 845 1.050 XDUB 12:18:56 00059924216TRLO0 2500 1.050 XDUB 12:18:56 00059924215TRLO0 1660 1.050 XDUB 12:18:56 00059924222TRLO0 2500 1.050 XDUB 12:18:56 00059924221TRLO0 1272 1.048 XDUB 12:37:37 00059924643TRLO0 1765 1.048 XDUB 12:37:37 00059924642TRLO0 3806 1.048 XDUB 12:37:37 00059924641TRLO0 1500 1.052 XDUB 14:10:22 00059927380TRLO0 3950 1.052 XDUB 14:10:22 00059927379TRLO0 1400 1.048 XDUB 14:25:25 00059927819TRLO0 1400 1.048 XDUB 14:25:25 00059927818TRLO0 1400 1.048 XDUB 14:25:25 00059927817TRLO0 626 1.048 XDUB 14:25:25 00059927820TRLO0 1264 1.050 XDUB 14:25:25 00059927822TRLO0 2500 1.050 XDUB 14:25:25 00059927821TRLO0 2513 1.054 XDUB 14:55:46 00059930253TRLO0 2500 1.054 XDUB 14:55:46 00059930251TRLO0 3150 1.050 XDUB 15:03:17 00059930941TRLO0 2500 1.050 XDUB 15:03:17 00059930940TRLO0 2304 1.048 XDUB 15:03:47 00059930963TRLO0 3638 1.046 XDUB 15:06:01 00059931122TRLO0 1552 1.046 XDUB 15:06:01 00059931123TRLO0 4751 1.042 XDUB 15:32:20 00059932730TRLO0 1556 1.042 XDUB 15:35:43 00059932896TRLO0 4883 1.046 XDUB 15:46:14 00059933322TRLO0 7676 1.046 XDUB 15:46:14 00059933323TRLO0 4508 1.044 XDUB 15:48:02 00059933444TRLO0 4129 1.044 XDUB 15:54:01 00059933720TRLO0 4767 1.052 XDUB 16:09:21 00059934632TRLO0 1977 1.054 XDUB 16:10:00 00059934745TRLO0 5833 1.054 XDUB 16:10:00 00059934744TRLO0 676 1.054 XDUB 16:10:32 00059934793TRLO0 3952 1.054 XDUB 16:10:32 00059934792TRLO0 4875 1.054 XDUB 16:11:32 00059934864TRLO0 4764 1.054 XDUB 16:14:12 00059935067TRLO0 3567 1.054 XDUB 16:14:36 00059935110TRLO0 2500 1.054 XDUB 16:14:36 00059935109TRLO0 975 1.054 XDUB 16:18:36 00059935333TRLO0 655 1.054 XDUB 16:18:36 00059935332TRLO0

London Stock Exchange