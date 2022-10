Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

19 October 2022

Cairn Homes plc (the Company)

Transaction in own shares

The Company announces that on 18 October 2022 it purchased a total of 284,521 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Goodbody Stockbrokers UC (Goodbody), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 146,394 138,127 Highest price paid (per ordinary share) 0.9380 £0.8130 Lowest price paid (per ordinary share) 0.9150 £0.7990 Volume weighted average price paid (per ordinary share) 0.9275 £0.8073

The purchases form part of the Companys share buyback programme announced on 12 January 2022.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 686,709,596 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Goodbody Stockbrokers UC Intermediary Code GDBSIE21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below)



Euronext Dublin

Number of Shares Price per Share (EUR) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 569 0.9150 XDUB 08:28:45 00026965168TRDU1 3,272 0.9150 XDUB 08:28:45 00026965164TRDU1 216 0.9150 XDUB 08:28:45 00026965165TRDU1 601 0.9150 XDUB 08:28:45 00026965166TRDU1 448 0.9150 XDUB 08:28:45 00026965167TRDU1 178 0.9160 XDUB 08:29:28 00026965171TRDU1 178 0.9160 XDUB 08:29:28 00026965172TRDU1 1,448 0.9210 XDUB 09:08:28 00026965614TRDU1 1,808 0.9210 XDUB 09:08:28 00026965612TRDU1 1,808 0.9210 XDUB 09:08:28 00026965600TRDU1 170 0.9210 XDUB 09:08:28 00026965602TRDU1 2,793 0.9210 XDUB 09:08:28 00026965604TRDU1 2,464 0.9210 XDUB 09:08:28 00026965606TRDU1 12 0.9210 XDUB 09:08:28 00026965608TRDU1 2,430 0.9210 XDUB 09:08:28 00026965610TRDU1 139 0.9270 XDUB 09:28:50 00026966014TRDU1 603 0.9270 XDUB 09:28:50 00026966013TRDU1 73 0.9270 XDUB 09:28:50 00026966011TRDU1 484 0.9270 XDUB 09:28:50 00026966012TRDU1 2,764 0.9270 XDUB 09:28:50 00026966010TRDU1 2,730 0.9280 XDUB 09:33:34 00026966061TRDU1 2,726 0.9230 XDUB 10:03:22 00026966748TRDU1 2,603 0.9230 XDUB 10:03:22 00026966749TRDU1 367 0.9210 XDUB 10:03:38 00026966754TRDU1 1,780 0.9210 XDUB 10:03:38 00026966752TRDU1 406 0.9210 XDUB 10:03:38 00026966753TRDU1 345 0.9210 XDUB 10:09:20 00026966881TRDU1 2,635 0.9210 XDUB 10:09:23 00026966882TRDU1 3,041 0.9220 XDUB 10:58:56 00026967428TRDU1 472 0.9220 XDUB 10:58:56 00026967429TRDU1 2,555 0.9220 XDUB 10:59:07 00026967431TRDU1 4,981 0.9220 XDUB 10:59:07 00026967432TRDU1 391 0.9220 XDUB 11:34:03 00026967595TRDU1 2,294 0.9220 XDUB 11:34:03 00026967596TRDU1 1 0.9220 XDUB 11:34:03 00026967594TRDU1 890 0.9250 XDUB 11:48:06 00026967766TRDU1 2,469 0.9290 XDUB 13:30:01 00026969069TRDU1 2,731 0.9290 XDUB 13:30:01 00026969070TRDU1 3,094 0.9290 XDUB 13:30:01 00026969071TRDU1 2,152 0.9290 XDUB 13:30:01 00026969072TRDU1 348 0.9290 XDUB 13:30:01 00026969073TRDU1 249 0.9290 XDUB 13:30:01 00026969074TRDU1 2,152 0.9290 XDUB 13:30:01 00026969075TRDU1 2,469 0.9290 XDUB 13:30:02 00026969078TRDU1 1,355 0.9370 XDUB 13:32:23 00026969149TRDU1 400 0.9370 XDUB 13:32:23 00026969150TRDU1 852 0.9370 XDUB 13:32:23 00026969151TRDU1 5,122 0.9380 XDUB 13:38:24 00026969257TRDU1 5,122 0.9380 XDUB 13:38:24 00026969258TRDU1 2,582 0.9370 XDUB 13:40:48 00026969298TRDU1 1,070 0.9370 XDUB 13:40:48 00026969299TRDU1 1,195 0.9320 XDUB 14:10:46 00026969756TRDU1 1,117 0.9320 XDUB 14:16:19 00026969809TRDU1 1,476 0.9320 XDUB 14:16:29 00026969810TRDU1 270 0.9320 XDUB 14:19:48 00026969847TRDU1 2,575 0.9320 XDUB 14:21:49 00026969867TRDU1 2,575 0.9320 XDUB 14:21:49 00026969869TRDU1 5,357 0.9320 XDUB 14:21:49 00026969870TRDU1 2,500 0.9300 XDUB 14:40:26 00026970138TRDU1 466 0.9300 XDUB 14:40:26 00026970139TRDU1 2,326 0.9290 XDUB 14:47:45 00026970288TRDU1 370 0.9300 XDUB 14:53:25 00026970435TRDU1 402 0.9300 XDUB 14:53:25 00026970436TRDU1 2,554 0.9300 XDUB 14:53:25 00026970437TRDU1 5,297 0.9300 XDUB 14:53:29 00026970438TRDU1 1,437 0.9300 XDUB 14:54:02 00026970502TRDU1 1,224 0.9300 XDUB 14:54:02 00026970503TRDU1 171 0.9270 XDUB 15:13:52 00026970715TRDU1 1,422 0.9280 XDUB 15:20:06 00026970825TRDU1 1,997 0.9280 XDUB 15:27:27 00026970918TRDU1 2,500 0.9280 XDUB 15:27:27 00026970919TRDU1 8,397 0.9280 XDUB 15:27:27 00026970920TRDU1 1,053 0.9280 XDUB 15:27:27 00026970921TRDU1 940 0.9250 XDUB 15:32:00 00026971176TRDU1 354 0.9230 XDUB 15:33:37 00026971257TRDU1 2,424 0.9230 XDUB 15:38:32 00026971391TRDU1 1,816 0.9280 XDUB 15:58:52 00026971658TRDU1 491 0.9280 XDUB 15:58:52 00026971659TRDU1 2,500 0.9280 XDUB 15:58:52 00026971660TRDU1 1,003 0.9280 XDUB 15:58:52 00026971661TRDU1 125 0.9270 XDUB 16:06:07 00026971757TRDU1 597 0.9270 XDUB 16:07:29 00026971793TRDU1 3,115 0.9270 XDUB 16:08:52 00026971832TRDU1 213 0.9270 XDUB 16:11:43 00026971865TRDU1 394 0.9270 XDUB 16:14:28 00026971924TRDU1 2,899 0.9270 XDUB 16:14:28 00026971923TRDU1

London Stock Exchange