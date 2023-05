Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

17 May 2023

Cairn Homes plc (the Company)

Transaction in own shares

The Company announces that on 16 May 2023 it purchased a total of 196,633 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Goodbody Stockbrokers UC (Goodbody), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 117,978 78,655 Highest price paid (per ordinary share) 1.0860 £0.9450 Lowest price paid (per ordinary share) 1.0700 £0.9350 Volume weighted average price paid (per ordinary share) 1.0797 £0.9391

The purchases form part of the Companys share buyback programme announced on 3 March 2023.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 679,112,485 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

