Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

27 September 2023

Cairn Homes plc (the Company)

Transaction in own shares

The Company announces that on 26 September 2023 it purchased a total of 300,000 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Numis Securities Ltd, as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 190,000 110,000 Highest price paid (per ordinary share) 1.092 £0.950 Lowest price paid (per ordinary share) 1.080 £0.937 Volume weighted average price paid (per ordinary share) 1.088133 £0.944406

The purchases form part of the Companys share buyback programme announced on 3 March 2023.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 666,297,305 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The

Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Numis Securities Ltd on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Numis Securities Ltd Intermediary Code NUSEGB21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP



Euronext Dublin

Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 4130 1.092 XDUB 08:57:43 00067131697TRLO0 642 1.090 XDUB 08:57:44 00067131698TRLO0 320 1.090 XDUB 08:57:44 00067131699TRLO0 2048 1.090 XDUB 08:57:44 00067131700TRLO0 839 1.090 XDUB 08:57:44 00067131701TRLO0 3142 1.090 XDUB 09:06:01 00067132034TRLO0 3772 1.090 XDUB 09:06:01 00067132035TRLO0 4531 1.090 XDUB 11:09:34 00067136216TRLO0 1886 1.090 XDUB 11:09:34 00067136217TRLO0 3939 1.088 XDUB 11:28:23 00067136928TRLO0 1561 1.086 XDUB 11:28:23 00067136929TRLO0 4716 1.086 XDUB 11:37:05 00067137114TRLO0 4864 1.084 XDUB 12:08:24 00067137810TRLO0 4513 1.080 XDUB 12:08:24 00067137811TRLO0 11832 1.086 XDUB 13:24:18 00067139512TRLO0 2000 1.086 XDUB 13:24:18 00067139513TRLO0 1100 1.086 XDUB 13:24:18 00067139514TRLO0 3468 1.090 XDUB 14:07:45 00067140641TRLO0 2534 1.090 XDUB 14:07:45 00067140644TRLO0 2000 1.090 XDUB 14:07:45 00067140645TRLO0 1583 1.090 XDUB 14:07:47 00067140646TRLO0 2000 1.090 XDUB 14:07:47 00067140647TRLO0 544 1.090 XDUB 14:08:16 00067140661TRLO0 4667 1.090 XDUB 14:08:47 00067140669TRLO0 3352 1.090 XDUB 14:12:26 00067140771TRLO0 1058 1.090 XDUB 14:12:26 00067140772TRLO0 4376 1.090 XDUB 14:38:18 00067141828TRLO0 4425 1.090 XDUB 14:38:18 00067141829TRLO0 4056 1.088 XDUB 14:38:18 00067141830TRLO0 1218 1.086 XDUB 14:38:18 00067141833TRLO0 914 1.090 XDUB 14:38:18 00067141835TRLO0 6704 1.090 XDUB 14:38:18 00067141836TRLO0 4349 1.088 XDUB 14:40:58 00067141993TRLO0 3240 1.086 XDUB 14:40:58 00067141994TRLO0 6175 1.088 XDUB 15:15:08 00067143403TRLO0 16868 1.088 XDUB 15:15:08 00067143404TRLO0 2074 1.088 XDUB 15:15:08 00067143405TRLO0 4904 1.088 XDUB 15:15:08 00067143406TRLO0 3967 1.086 XDUB 15:16:19 00067143481TRLO0 4544 1.086 XDUB 15:16:19 00067143482TRLO0 6269 1.092 XDUB 15:45:38 00067144943TRLO0 8098 1.092 XDUB 15:45:38 00067144944TRLO0 4117 1.090 XDUB 15:47:25 00067145012TRLO0 4487 1.088 XDUB 15:57:21 00067145509TRLO0 4658 1.088 XDUB 15:57:21 00067145510TRLO0 4313 1.088 XDUB 15:57:21 00067145511TRLO0 896 1.086 XDUB 16:00:09 00067145605TRLO0 4181 1.086 XDUB 16:00:29 00067145615TRLO0 4245 1.084 XDUB 16:06:06 00067145939TRLO0 3881 1.084 XDUB 16:14:06 00067146452TRLO0

