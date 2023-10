Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

26 October 2023

Cairn Homes plc (the “Company”)

Transaction in own shares

The Company announces that on 25 October 2023 it purchased a total of 300,000 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Numis Securities Ltd, as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 200,000 100,000 Highest price paid (per ordinary share) €1.20 £0.975 Lowest price paid (per ordinary share) €1.096 £0.956 Volume weighted average price paid (per ordinary share) €1.107451 £0.966753

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 3 March 2023.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 660,388,879 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The

Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Numis Securities Ltd on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Numis Securities Ltrd Intermediary Code NUSEGB21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP



Euronext Dublin

Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 5563 1.100 XDUB 08:21:14 00067496814TRLO0 4979 1.096 XDUB 08:21:14 00067496815TRLO0 2000 1.098 XDUB 08:21:14 00067496816TRLO0 999 1.096 XDUB 08:21:14 00067496817TRLO0 5505 1.098 XDUB 08:27:21 00067496999TRLO0 10179 1.098 XDUB 08:27:21 00067497000TRLO0 5441 1.104 XDUB 08:44:43 00067497449TRLO0 4266 1.104 XDUB 08:44:43 00067497448TRLO0 5434 1.106 XDUB 08:56:59 00067497892TRLO0 4979 1.106 XDUB 08:56:59 00067497893TRLO0 5274 1.106 XDUB 09:19:12 00067498837TRLO0 3320 1.114 XDUB 09:52:39 00067499694TRLO0 5749 1.120 XDUB 10:41:49 00067500963TRLO0 4121 1.118 XDUB 10:49:39 00067501132TRLO0 14 1.118 XDUB 10:49:39 00067501131TRLO0 566 1.118 XDUB 10:49:39 00067501130TRLO0 867 1.118 XDUB 10:49:39 00067501129TRLO0 1326 1.120 XDUB 10:49:39 00067501134TRLO0 4979 1.118 XDUB 10:49:39 00067501133TRLO0 6308 1.114 XDUB 11:03:51 00067501439TRLO0 6016 1.108 XDUB 11:28:44 00067502060TRLO0 3352 1.114 XDUB 11:59:09 00067502637TRLO0 3530 1.120 XDUB 12:45:41 00067503576TRLO0 3900 1.120 XDUB 12:45:41 00067503575TRLO0 5264 1.118 XDUB 12:49:53 00067503676TRLO0 355 1.120 XDUB 12:49:53 00067503678TRLO0 4979 1.120 XDUB 12:49:53 00067503677TRLO0 5924 1.112 XDUB 13:43:49 00067505330TRLO0 85 1.112 XDUB 13:43:49 00067505329TRLO0 85 1.108 XDUB 14:00:51 00067505774TRLO0 63 1.108 XDUB 14:00:51 00067505775TRLO0 4225 1.110 XDUB 14:00:51 00067505777TRLO0 2000 1.110 XDUB 14:00:51 00067505776TRLO0 5978 1.112 XDUB 14:29:08 00067506767TRLO0 146 1.110 XDUB 14:29:08 00067506770TRLO0 2000 1.110 XDUB 14:29:08 00067506769TRLO0 4979 1.108 XDUB 14:29:08 00067506768TRLO0 6169 1.104 XDUB 14:44:33 00067507428TRLO0 3669 1.104 XDUB 14:44:33 00067507430TRLO0 2000 1.102 XDUB 14:44:33 00067507429TRLO0 215 1.100 XDUB 15:05:03 00067508354TRLO0 8147 1.100 XDUB 15:05:03 00067508353TRLO0 2000 1.100 XDUB 15:07:39 00067508461TRLO0 1036 1.100 XDUB 15:07:49 00067508470TRLO0 2000 1.100 XDUB 15:07:49 00067508469TRLO0 3211 1.106 XDUB 15:31:03 00067509677TRLO0 2453 1.106 XDUB 15:31:03 00067509676TRLO0 5671 1.102 XDUB 15:34:35 00067509815TRLO0 637 1.102 XDUB 15:34:35 00067509814TRLO0 2160 1.104 XDUB 15:34:35 00067509817TRLO0 3180 1.104 XDUB 15:34:35 00067509816TRLO0 5423 1.104 XDUB 15:54:28 00067510685TRLO0 5568 1.108 XDUB 16:04:21 00067511329TRLO0 6214 1.106 XDUB 16:05:39 00067511464TRLO0 5497 1.104 XDUB 16:09:06 00067511613TRLO0

London Stock Exchange