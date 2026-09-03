Cairn Homes Aktie

Cairn Homes für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14UTJ / ISIN: IE00BWY4ZF18

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03.09.2026 08:00:05

Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

Cairn Homes Plc (CRN)
Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

03-Sep-2026 / 07:00 GMT/BST

 

 

3 September 2026

 

Cairn Homes plc (the “Company”)

Transaction in own shares

 

 

The Company announces that on 2 September 2026 it purchased a total of 150,000 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Goodbody Stockbrokers UC (“Goodbody”), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

 

 

Euronext Dublin

London Stock Exchange

Number of ordinary shares purchased

100,000

50,000

Highest price paid (per ordinary share)

€2.7900

£2.3950

Lowest price paid (per ordinary share)

€2.6850

£2.3100

Volume weighted average price paid (per ordinary share)

€2.7291

£2.3425

 

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 02 September 2026.

 

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 628,858,818 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

 

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

 

 

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

 

 

 

 

Appendix

Transaction Details

 

Issuer Name

Cairn Homes plc

LEI

635400DPX6WP2KKDOA83

ISIN

IE00BWY4ZF18

Intermediary Name

Goodbody Stockbrokers UC

Intermediary Code

GDBSIE21XXX

Timezone

BST

Currency

EUR & GBP

 


Euronext Dublin

 

Number of Shares

Price per Share (EUR)

Trading venue

Time of transaction

Transaction Reference Number

1,139

2.7300

XDUB

08:03:29

00030978374TRDU0

120

2.7300

XDUB

08:03:29

00030978373TRDU0

1,314

2.7800

XDUB

08:06:23

00030978388TRDU0

1,221

2.7600

XDUB

08:18:29

00030978452TRDU0

637

2.7550

XDUB

08:18:39

00030978455TRDU0

621

2.7550

XDUB

08:18:39

00030978454TRDU0

1,344

2.7600

XDUB

08:30:36

00030978539TRDU0

1,281

2.7650

XDUB

08:48:47

00030978635TRDU0

1,316

2.7600

XDUB

08:48:47

00030978636TRDU0

1,220

2.7750

XDUB

08:56:10

00030978663TRDU0

1,279

2.7900

XDUB

08:57:27

00030978668TRDU0

43

2.7600

XDUB

09:01:33

00030978686TRDU0

1,222

2.7600

XDUB

09:01:33

00030978685TRDU0

1,375

2.7350

XDUB

09:23:58

00030978794TRDU0

1,237

2.7250

XDUB

09:33:28

00030978815TRDU0

1,225

2.7250

XDUB

09:33:28

00030978814TRDU0

618

2.7450

XDUB

09:49:19

00030978842TRDU0

916

2.7450

XDUB

09:49:19

00030978841TRDU0

1,313

2.7450

XDUB

09:59:56

00030978881TRDU0

1,289

2.7450

XDUB

09:59:56

00030978880TRDU0

1,493

2.7350

XDUB

10:00:12

00030978883TRDU0

762

2.7250

XDUB

10:21:37

00030978929TRDU0

488

2.7250

XDUB

10:21:37

00030978928TRDU0

1,239

2.7400

XDUB

10:36:06

00030978975TRDU0

610

2.7400

XDUB

10:44:58

00030979032TRDU0

707

2.7400

XDUB

10:44:58

00030979031TRDU0

2,258

2.7350

XDUB

10:48:00

00030979044TRDU0

1,188

2.7400

XDUB

11:04:59

00030979122TRDU0

1,167

2.7350

XDUB

11:05:01

00030979124TRDU0

190

2.7400

XDUB

11:29:47

00030979177TRDU0

1,012

2.7400

XDUB

11:29:47

00030979176TRDU0

1,236

2.7400

XDUB

11:39:09

00030979189TRDU0

175

2.7400

XDUB

11:39:09

00030979188TRDU0

403

2.7400

XDUB

11:50:17

00030979219TRDU0

776

2.7400

XDUB

11:50:17

00030979218TRDU0

1,458

2.7350

XDUB

11:54:11

00030979223TRDU0

1,278

2.7450

XDUB

12:11:31

00030979246TRDU0

1,261

2.7450

XDUB

12:11:31

00030979245TRDU0

1,325

2.7400

XDUB

12:11:33

00030979249TRDU0

1,278

2.7400

XDUB

12:11:33

00030979248TRDU0

1,199

2.7550

XDUB

12:50:09

00030979329TRDU0

1,229

2.7550

XDUB

12:59:38

00030979335TRDU0

1,244

2.7550

XDUB

12:59:38

00030979334TRDU0

1,166

2.7550

XDUB

13:15:51

00030979357TRDU0

1,242

2.7500

XDUB

13:18:39

00030979369TRDU0

2,456

2.7500

XDUB

13:47:25

00030979423TRDU0

3,783

2.7500

XDUB

13:47:25

00030979422TRDU0

1,405

2.7400

XDUB

13:53:16

00030979429TRDU0

235

2.7400

XDUB

14:01:48

00030979452TRDU0

1,233

2.7400

XDUB

14:12:31

00030979464TRDU0

1,028

2.7350

XDUB

14:14:10

00030979469TRDU0

347

2.7350

XDUB

14:14:10

00030979470TRDU0

491

2.7350

XDUB

14:25:55

00030979483TRDU0

3,672

2.7350

XDUB

14:31:12

00030979508TRDU0

1,181

2.7350

XDUB

14:31:12

00030979506TRDU0

1,209

2.7300

XDUB

14:31:12

00030979509TRDU0

1,261

2.7200

XDUB

14:39:37

00030979558TRDU0

1,349

2.7150

XDUB

14:50:52

00030979705TRDU0

1,247

2.7100

XDUB

14:54:10

00030979742TRDU0

1,224

2.7100

XDUB

14:54:10

00030979741TRDU0

1,206

2.7100

XDUB

14:54:10

00030979740TRDU0

1,361

2.7050

XDUB

15:04:53

00030979790TRDU0

2,684

2.7050

XDUB

15:04:53

00030979789TRDU0

1,262

2.7000

XDUB

15:12:49

00030979813TRDU0

2,523

2.7050

XDUB

15:22:06

00030979883TRDU0

986

2.7050

XDUB

15:22:06

00030979882TRDU0

360

2.7050

XDUB

15:22:06

00030979881TRDU0

1,303

2.7000

XDUB

15:31:45

00030979900TRDU0

1,231

2.7000

XDUB

15:31:45

00030979899TRDU0

1,222

2.6950

XDUB

15:41:47

00030979931TRDU0

1,190

2.6950

XDUB

15:41:47

00030979930TRDU0

549

2.6950

XDUB

15:50:15

00030979962TRDU0

2,100

2.6950

XDUB

15:50:15

00030979961TRDU0

1,972

2.6900

XDUB

16:00:12

00030980002TRDU0

744

2.6900

XDUB

16:00:12

00030980001TRDU0

1,392

2.6900

XDUB

16:00:12

00030979999TRDU0

1,170

2.6850

XDUB

16:08:27

00030980028TRDU0

1,329

2.6850

XDUB

16:08:27

00030980027TRDU0

1,164

2.6900

XDUB

16:12:18

00030980047TRDU0

37

2.6850

XDUB

16:15:16

00030980060TRDU0

1,289

2.6850

XDUB

16:15:16

00030980061TRDU0

1,221

2.7050

XDUB

16:23:35

00030980144TRDU0

1,264

2.7050

XDUB

16:23:35

00030980143TRDU0

1,206

2.7050

XDUB

16:23:35

00030980142TRDU0

 

 

 

London Stock Exchange

 

Number of Shares

Price per Share (GBP)

Trading venue

Time of transaction

Transaction Reference Number

793

2.3950

XLON

08:06:23

00030978384TRDU0

191

2.3950

XLON

08:06:23

00030978385TRDU0

178

2.3900

XLON

08:06:23

00030978386TRDU0

793

2.3900

XLON

08:06:23

00030978387TRDU0

1,020

2.3600

XLON

08:18:39

00030978453TRDU0

1,879

2.3500

XLON

09:24:35

00030978798TRDU0

887

2.3500

XLON

10:00:07

00030978882TRDU0

959

2.3450

XLON

10:00:12

00030978884TRDU0

935

2.3400

XLON

10:26:22

00030978943TRDU0

925

2.3550

XLON

10:42:40

00030979026TRDU0

923

2.3500

XLON

10:48:00

00030979043TRDU0

2,025

2.3550

XLON

11:05:00

00030979123TRDU0

1,015

2.3500

XLON

11:05:01

00030979125TRDU0

1,035

2.3500

XLON

11:54:12

00030979224TRDU0

1,000

2.3500

XLON

11:54:12

00030979225TRDU0

1,044

2.3500

XLON

11:54:12

00030979226TRDU0

946

2.3550

XLON

12:11:33

00030979247TRDU0

1,005

2.3650

XLON

12:44:15

00030979321TRDU0

959

2.3650

XLON

12:57:20

00030979331TRDU0

1,047

2.3650

XLON

13:09:33

00030979356TRDU0

1,019

2.3600

XLON

13:19:14

00030979372TRDU0

1,031

2.3600

XLON

13:19:14

00030979373TRDU0

905

2.3600

XLON

13:21:37

00030979377TRDU0

900

2.3600

XLON

13:47:25

00030979424TRDU0

894

2.3600

XLON

13:47:25

00030979425TRDU0

975

2.3600

XLON

13:53:16

00030979428TRDU0

851

2.3550

XLON

14:14:04

00030979465TRDU0

903

2.3550

XLON

14:14:04

00030979466TRDU0

44

2.3550

XLON

14:14:04

00030979467TRDU0

1,044

2.3500

XLON

14:31:12

00030979505TRDU0

901

2.3500

XLON

14:31:12

00030979507TRDU0

959

2.3450

XLON

14:36:07

00030979540TRDU0

1,015

2.3350

XLON

14:50:50

00030979704TRDU0

882

2.3300

XLON

14:54:10

00030979738TRDU0

882

2.3300

XLON

14:54:10

00030979739TRDU0

346

2.3200

XLON

15:00:45

00030979760TRDU0

918

2.3250

XLON

15:04:53

00030979787TRDU0

912

2.3250

XLON

15:04:53

00030979788TRDU0

927

2.3250

XLON

15:20:03

00030979872TRDU0

882

2.3250

XLON

15:22:06

00030979884TRDU0

883

2.3250

XLON

15:22:06

00030979885TRDU0

1,043

2.3200

XLON

15:37:42

00030979921TRDU0

893

2.3150

XLON

15:41:47

00030979928TRDU0

890

2.3150

XLON

15:41:47

00030979929TRDU0

883

2.3150

XLON

15:50:15

00030979963TRDU0

885

2.3150

XLON

15:50:15

00030979964TRDU0

975

2.3100

XLON

16:00:12

00030979998TRDU0

988

2.3100

XLON

16:00:12

00030980000TRDU0

954

2.3100

XLON

16:06:15

00030980025TRDU0

1,078

2.3150

XLON

16:17:25

00030980074TRDU0

2,680

2.3250

XLON

16:21:09

00030980114TRDU0

1,099

2.3250

XLON

16:23:35

00030980141TRDU0

 


Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News
ISIN: IE00BWY4ZF18
Category Code: POS
TIDM: CRN
LEI Code: 635400DPX6WP2KKDOA83
Sequence No.: 441906
EQS News ID: 2392934

 
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