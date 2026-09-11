Cairn Homes Aktie

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WKN DE: A14UTJ / ISIN: IE00BWY4ZF18

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11.09.2026 08:00:03

Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

Cairn Homes Plc (CRN)
Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

11-Sep-2026 / 07:00 GMT/BST

11 September 2026
 
Cairn Homes plc (the “Company”)
Transaction in own shares
 

The Company announces that on 10 September 2026 it purchased a total of 150,000 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Goodbody Stockbrokers UC (“Goodbody”), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.
 
Euronext Dublin London Stock Exchange
Number of ordinary shares purchased 100,000 50,000
Highest price paid (per ordinary share) 2.7900
 		 £2.3950
 
Lowest price paid (per ordinary share) 2.7300
 		 £2.3500
 
Volume weighted average price paid (per ordinary share) 2.7619
 		 £2.3745
 

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 02 September 2026.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 628,073,467 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.
 
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.


Contacts:
Cairn Homes plc +353 1 696 4600
Tara Grimley, Company Secretary



 
Appendix
Transaction Details
 
Issuer Name Cairn Homes plc
LEI 635400DPX6WP2KKDOA83
ISIN IE00BWY4ZF18
Intermediary Name Goodbody Stockbrokers UC
Intermediary Code GDBSIE21XXX
Timezone BST
Currency EUR & GBP

Euronext Dublin
Number of Shares Price per Share (EUR) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number
1,418 2.7600 XDUB 08:22:07 00030991738TRDU0
1,474 2.7600 XDUB 08:22:07 00030991737TRDU0
1,376 2.7700 XDUB 08:32:24 00030991762TRDU0
1,359 2.7750 XDUB 08:38:10 00030991777TRDU0
1,399 2.7700 XDUB 08:48:41 00030991794TRDU0
1,387 2.7700 XDUB 09:04:36 00030991823TRDU0
1,307 2.7700 XDUB 09:04:36 00030991821TRDU0
1,309 2.7750 XDUB 09:04:36 00030991822TRDU0
1,375 2.7750 XDUB 09:04:36 00030991820TRDU0
443 2.7650 XDUB 09:35:42 00030991890TRDU0
1,095 2.7650 XDUB 09:35:42 00030991889TRDU0
1,392 2.7600 XDUB 09:38:04 00030991895TRDU0
1,374 2.7550 XDUB 09:50:44 00030991952TRDU0
420 2.7600 XDUB 10:03:55 00030992001TRDU0
980 2.7600 XDUB 10:03:55 00030992000TRDU0
1,496 2.7550 XDUB 10:09:01 00030992006TRDU0
1,329 2.7550 XDUB 10:28:28 00030992021TRDU0
1,315 2.7550 XDUB 10:28:28 00030992020TRDU0
275 2.7550 XDUB 10:42:24 00030992105TRDU0
301 2.7550 XDUB 10:42:24 00030992104TRDU0
1,000 2.7550 XDUB 10:42:24 00030992103TRDU0
1,304 2.7550 XDUB 10:58:01 00030992140TRDU0
1,581 2.7550 XDUB 10:58:01 00030992139TRDU0
1,317 2.7600 XDUB 11:21:35 00030992169TRDU0
1,303 2.7600 XDUB 11:21:35 00030992168TRDU0
1,467 2.7600 XDUB 11:36:49 00030992243TRDU0
1,311 2.7550 XDUB 11:42:46 00030992256TRDU0
169 2.7500 XDUB 11:42:47 00030992268TRDU0
1,568 2.7550 XDUB 12:00:13 00030992310TRDU0
1,384 2.7600 XDUB 12:12:36 00030992336TRDU0
1,414 2.7600 XDUB 12:23:13 00030992350TRDU0
1,343 2.7600 XDUB 12:34:02 00030992358TRDU0
1,301 2.7550 XDUB 12:35:30 00030992359TRDU0
1,348 2.7500 XDUB 12:50:26 00030992393TRDU0
1,386 2.7450 XDUB 13:00:06 00030992402TRDU0
1,388 2.7500 XDUB 13:12:11 00030992434TRDU0
1,398 2.7450 XDUB 13:21:27 00030992466TRDU0
1,315 2.7400 XDUB 13:30:03 00030992519TRDU0
1,308 2.7400 XDUB 13:30:03 00030992518TRDU0
1,395 2.7350 XDUB 13:33:16 00030992542TRDU0
1,437 2.7300 XDUB 13:41:24 00030992598TRDU0
1,557 2.7400 XDUB 13:58:06 00030992660TRDU0
1,407 2.7400 XDUB 14:06:11 00030992698TRDU0
1,430 2.7350 XDUB 14:09:34 00030992700TRDU0
1,479 2.7350 XDUB 14:20:27 00030992750TRDU0
2,624 2.7350 XDUB 14:31:24 00030992811TRDU0
1,358 2.7350 XDUB 14:31:24 00030992810TRDU0
1,309 2.7350 XDUB 14:31:24 00030992809TRDU0
1,317 2.7450 XDUB 14:43:25 00030992842TRDU0
1,338 2.7400 XDUB 14:46:20 00030992849TRDU0
697 2.7400 XDUB 14:46:20 00030992848TRDU0
628 2.7400 XDUB 14:46:20 00030992847TRDU0
1,396 2.7400 XDUB 14:46:20 00030992846TRDU0
1,365 2.7500 XDUB 14:59:16 00030992865TRDU0
672 2.7750 XDUB 15:05:50 00030992870TRDU0
1,506 2.7750 XDUB 15:05:50 00030992871TRDU0
4,135 2.7750 XDUB 15:08:01 00030992884TRDU0
1,024 2.7900 XDUB 15:24:50 00030992917TRDU0
514 2.7900 XDUB 15:24:50 00030992916TRDU0
1,544 2.7900 XDUB 15:27:32 00030992923TRDU0
2,851 2.7850 XDUB 15:31:15 00030992940TRDU0
1,403 2.7850 XDUB 15:41:41 00030992951TRDU0
1,309 2.7800 XDUB 15:41:42 00030992953TRDU0
1,357 2.7800 XDUB 15:41:42 00030992952TRDU0
1,312 2.7750 XDUB 15:45:48 00030992963TRDU0
1,470 2.7850 XDUB 15:58:16 00030992968TRDU0
1,531 2.7850 XDUB 16:02:31 00030992971TRDU0
319 2.7800 XDUB 16:07:05 00030992974TRDU0
455 2.7850 XDUB 16:18:38 00030993003TRDU0
2,601 2.7850 XDUB 16:18:38 00030993002TRDU0
2,011 2.7850 XDUB 16:18:38 00030993001TRDU0
813 2.7850 XDUB 16:18:38 00030993000TRDU0
2,011 2.7850 XDUB 16:18:38 00030992999TRDU0
813 2.7850 XDUB 16:18:38 00030992998TRDU0
2,183 2.7850 XDUB 16:25:58 00030993009TRDU0


London Stock Exchange
 
Number of Shares Price per Share (GBP) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number
1,265 2.3750 XLON 08:24:32 00030991741TRDU0
1,160 2.3700 XLON 08:26:27 00030991743TRDU0
1,304 2.3850 XLON 08:48:30 00030991793TRDU0
1,226 2.3850 XLON 09:02:30 00030991817TRDU0
1,147 2.3750 XLON 09:12:36 00030991859TRDU0
1,236 2.3750 XLON 09:38:04 00030991894TRDU0
1,311 2.3750 XLON 09:46:50 00030991938TRDU0
1,331 2.3700 XLON 10:04:43 00030992003TRDU0
1,119 2.3700 XLON 10:26:18 00030992011TRDU0
1,318 2.3700 XLON 10:40:10 00030992102TRDU0
3,780 2.3700 XLON 11:42:46 00030992258TRDU0
2,202 2.3700 XLON 11:42:46 00030992257TRDU0
1,126 2.3750 XLON 12:30:35 00030992353TRDU0
1,324 2.3650 XLON 12:49:20 00030992388TRDU0
1,218 2.3550 XLON 13:02:02 00030992406TRDU0
2,355 2.3600 XLON 13:15:11 00030992444TRDU0
1,093 2.3600 XLON 13:20:00 00030992456TRDU0
1,119 2.3500 XLON 14:16:05 00030992740TRDU0
1,160 2.3500 XLON 14:16:05 00030992739TRDU0
2,579 2.3550 XLON 14:21:36 00030992751TRDU0
1,158 2.3550 XLON 14:31:24 00030992808TRDU0
1,224 2.3600 XLON 14:55:01 00030992863TRDU0
1,161 2.3650 XLON 15:01:30 00030992866TRDU0
1,267 2.3950 XLON 15:08:01 00030992882TRDU0
3,235 2.3850 XLON 15:08:01 00030992883TRDU0
1,323 2.3950 XLON 15:31:02 00030992938TRDU0
557 2.3900 XLON 15:43:11 00030992955TRDU0
331 2.3900 XLON 15:43:11 00030992957TRDU0
334 2.3900 XLON 15:43:11 00030992956TRDU0
1,194 2.3850 XLON 15:43:11 00030992958TRDU0
2,285 2.3900 XLON 16:00:35 00030992970TRDU0
2,347 2.3950 XLON 16:08:25 00030992979TRDU0
1,185 2.3950 XLON 16:16:46 00030992983TRDU0
1,291 2.3950 XLON 16:18:38 00030992997TRDU0
402 2.3900 XLON 16:22:47 00030993005TRDU0
333 2.3900 XLON 16:26:37 00030993010TRDU0

 

Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News
ISIN: IE00BWY4ZF18
Category Code: POS
TIDM: CRN
LEI Code: 635400DPX6WP2KKDOA83
Sequence No.: 442969
EQS News ID: 2397662

 
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