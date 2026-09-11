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Cairn Homes Plc (CRN)
Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares
11-Sep-2026 / 07:00 GMT/BST
11 September 2026
Cairn Homes plc (the “Company”)
The Company announces that on 10 September 2026 it purchased a total of 150,000 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Goodbody Stockbrokers UC (“Goodbody”), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.
Transaction in own shares
The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 02 September 2026.Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 628,073,467 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury. In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.Contacts: Cairn Homes plc +353 1 696 4600Tara Grimley, Company Secretary
|
|Euronext Dublin
|London Stock Exchange
|Number of ordinary shares purchased
|100,000
|50,000
|Highest price paid (per ordinary share)
|€2.7900
|£2.3950
|Lowest price paid (per ordinary share)
|€2.7300
|£2.3500
|Volume weighted average price paid (per ordinary share)
|€2.7619
|£2.3745
Appendix
Transaction Details
Euronext Dublin
|Issuer Name
|Cairn Homes plc
|LEI
|635400DPX6WP2KKDOA83
|ISIN
|IE00BWY4ZF18
|Intermediary Name
|Goodbody Stockbrokers UC
|Intermediary Code
|GDBSIE21XXX
|Timezone
|BST
|Currency
|EUR & GBP
London Stock Exchange
|Number of Shares
|Price per Share (EUR)
|Trading venue
|Time of transaction
|Transaction Reference Number
|1,418
|2.7600
|XDUB
|08:22:07
|00030991738TRDU0
|1,474
|2.7600
|XDUB
|08:22:07
|00030991737TRDU0
|1,376
|2.7700
|XDUB
|08:32:24
|00030991762TRDU0
|1,359
|2.7750
|XDUB
|08:38:10
|00030991777TRDU0
|1,399
|2.7700
|XDUB
|08:48:41
|00030991794TRDU0
|1,387
|2.7700
|XDUB
|09:04:36
|00030991823TRDU0
|1,307
|2.7700
|XDUB
|09:04:36
|00030991821TRDU0
|1,309
|2.7750
|XDUB
|09:04:36
|00030991822TRDU0
|1,375
|2.7750
|XDUB
|09:04:36
|00030991820TRDU0
|443
|2.7650
|XDUB
|09:35:42
|00030991890TRDU0
|1,095
|2.7650
|XDUB
|09:35:42
|00030991889TRDU0
|1,392
|2.7600
|XDUB
|09:38:04
|00030991895TRDU0
|1,374
|2.7550
|XDUB
|09:50:44
|00030991952TRDU0
|420
|2.7600
|XDUB
|10:03:55
|00030992001TRDU0
|980
|2.7600
|XDUB
|10:03:55
|00030992000TRDU0
|1,496
|2.7550
|XDUB
|10:09:01
|00030992006TRDU0
|1,329
|2.7550
|XDUB
|10:28:28
|00030992021TRDU0
|1,315
|2.7550
|XDUB
|10:28:28
|00030992020TRDU0
|275
|2.7550
|XDUB
|10:42:24
|00030992105TRDU0
|301
|2.7550
|XDUB
|10:42:24
|00030992104TRDU0
|1,000
|2.7550
|XDUB
|10:42:24
|00030992103TRDU0
|1,304
|2.7550
|XDUB
|10:58:01
|00030992140TRDU0
|1,581
|2.7550
|XDUB
|10:58:01
|00030992139TRDU0
|1,317
|2.7600
|XDUB
|11:21:35
|00030992169TRDU0
|1,303
|2.7600
|XDUB
|11:21:35
|00030992168TRDU0
|1,467
|2.7600
|XDUB
|11:36:49
|00030992243TRDU0
|1,311
|2.7550
|XDUB
|11:42:46
|00030992256TRDU0
|169
|2.7500
|XDUB
|11:42:47
|00030992268TRDU0
|1,568
|2.7550
|XDUB
|12:00:13
|00030992310TRDU0
|1,384
|2.7600
|XDUB
|12:12:36
|00030992336TRDU0
|1,414
|2.7600
|XDUB
|12:23:13
|00030992350TRDU0
|1,343
|2.7600
|XDUB
|12:34:02
|00030992358TRDU0
|1,301
|2.7550
|XDUB
|12:35:30
|00030992359TRDU0
|1,348
|2.7500
|XDUB
|12:50:26
|00030992393TRDU0
|1,386
|2.7450
|XDUB
|13:00:06
|00030992402TRDU0
|1,388
|2.7500
|XDUB
|13:12:11
|00030992434TRDU0
|1,398
|2.7450
|XDUB
|13:21:27
|00030992466TRDU0
|1,315
|2.7400
|XDUB
|13:30:03
|00030992519TRDU0
|1,308
|2.7400
|XDUB
|13:30:03
|00030992518TRDU0
|1,395
|2.7350
|XDUB
|13:33:16
|00030992542TRDU0
|1,437
|2.7300
|XDUB
|13:41:24
|00030992598TRDU0
|1,557
|2.7400
|XDUB
|13:58:06
|00030992660TRDU0
|1,407
|2.7400
|XDUB
|14:06:11
|00030992698TRDU0
|1,430
|2.7350
|XDUB
|14:09:34
|00030992700TRDU0
|1,479
|2.7350
|XDUB
|14:20:27
|00030992750TRDU0
|2,624
|2.7350
|XDUB
|14:31:24
|00030992811TRDU0
|1,358
|2.7350
|XDUB
|14:31:24
|00030992810TRDU0
|1,309
|2.7350
|XDUB
|14:31:24
|00030992809TRDU0
|1,317
|2.7450
|XDUB
|14:43:25
|00030992842TRDU0
|1,338
|2.7400
|XDUB
|14:46:20
|00030992849TRDU0
|697
|2.7400
|XDUB
|14:46:20
|00030992848TRDU0
|628
|2.7400
|XDUB
|14:46:20
|00030992847TRDU0
|1,396
|2.7400
|XDUB
|14:46:20
|00030992846TRDU0
|1,365
|2.7500
|XDUB
|14:59:16
|00030992865TRDU0
|672
|2.7750
|XDUB
|15:05:50
|00030992870TRDU0
|1,506
|2.7750
|XDUB
|15:05:50
|00030992871TRDU0
|4,135
|2.7750
|XDUB
|15:08:01
|00030992884TRDU0
|1,024
|2.7900
|XDUB
|15:24:50
|00030992917TRDU0
|514
|2.7900
|XDUB
|15:24:50
|00030992916TRDU0
|1,544
|2.7900
|XDUB
|15:27:32
|00030992923TRDU0
|2,851
|2.7850
|XDUB
|15:31:15
|00030992940TRDU0
|1,403
|2.7850
|XDUB
|15:41:41
|00030992951TRDU0
|1,309
|2.7800
|XDUB
|15:41:42
|00030992953TRDU0
|1,357
|2.7800
|XDUB
|15:41:42
|00030992952TRDU0
|1,312
|2.7750
|XDUB
|15:45:48
|00030992963TRDU0
|1,470
|2.7850
|XDUB
|15:58:16
|00030992968TRDU0
|1,531
|2.7850
|XDUB
|16:02:31
|00030992971TRDU0
|319
|2.7800
|XDUB
|16:07:05
|00030992974TRDU0
|455
|2.7850
|XDUB
|16:18:38
|00030993003TRDU0
|2,601
|2.7850
|XDUB
|16:18:38
|00030993002TRDU0
|2,011
|2.7850
|XDUB
|16:18:38
|00030993001TRDU0
|813
|2.7850
|XDUB
|16:18:38
|00030993000TRDU0
|2,011
|2.7850
|XDUB
|16:18:38
|00030992999TRDU0
|813
|2.7850
|XDUB
|16:18:38
|00030992998TRDU0
|2,183
|2.7850
|XDUB
|16:25:58
|00030993009TRDU0
|Number of Shares
|Price per Share (GBP)
|Trading venue
|Time of transaction
|Transaction Reference Number
|1,265
|2.3750
|XLON
|08:24:32
|00030991741TRDU0
|1,160
|2.3700
|XLON
|08:26:27
|00030991743TRDU0
|1,304
|2.3850
|XLON
|08:48:30
|00030991793TRDU0
|1,226
|2.3850
|XLON
|09:02:30
|00030991817TRDU0
|1,147
|2.3750
|XLON
|09:12:36
|00030991859TRDU0
|1,236
|2.3750
|XLON
|09:38:04
|00030991894TRDU0
|1,311
|2.3750
|XLON
|09:46:50
|00030991938TRDU0
|1,331
|2.3700
|XLON
|10:04:43
|00030992003TRDU0
|1,119
|2.3700
|XLON
|10:26:18
|00030992011TRDU0
|1,318
|2.3700
|XLON
|10:40:10
|00030992102TRDU0
|3,780
|2.3700
|XLON
|11:42:46
|00030992258TRDU0
|2,202
|2.3700
|XLON
|11:42:46
|00030992257TRDU0
|1,126
|2.3750
|XLON
|12:30:35
|00030992353TRDU0
|1,324
|2.3650
|XLON
|12:49:20
|00030992388TRDU0
|1,218
|2.3550
|XLON
|13:02:02
|00030992406TRDU0
|2,355
|2.3600
|XLON
|13:15:11
|00030992444TRDU0
|1,093
|2.3600
|XLON
|13:20:00
|00030992456TRDU0
|1,119
|2.3500
|XLON
|14:16:05
|00030992740TRDU0
|1,160
|2.3500
|XLON
|14:16:05
|00030992739TRDU0
|2,579
|2.3550
|XLON
|14:21:36
|00030992751TRDU0
|1,158
|2.3550
|XLON
|14:31:24
|00030992808TRDU0
|1,224
|2.3600
|XLON
|14:55:01
|00030992863TRDU0
|1,161
|2.3650
|XLON
|15:01:30
|00030992866TRDU0
|1,267
|2.3950
|XLON
|15:08:01
|00030992882TRDU0
|3,235
|2.3850
|XLON
|15:08:01
|00030992883TRDU0
|1,323
|2.3950
|XLON
|15:31:02
|00030992938TRDU0
|557
|2.3900
|XLON
|15:43:11
|00030992955TRDU0
|331
|2.3900
|XLON
|15:43:11
|00030992957TRDU0
|334
|2.3900
|XLON
|15:43:11
|00030992956TRDU0
|1,194
|2.3850
|XLON
|15:43:11
|00030992958TRDU0
|2,285
|2.3900
|XLON
|16:00:35
|00030992970TRDU0
|2,347
|2.3950
|XLON
|16:08:25
|00030992979TRDU0
|1,185
|2.3950
|XLON
|16:16:46
|00030992983TRDU0
|1,291
|2.3950
|XLON
|16:18:38
|00030992997TRDU0
|402
|2.3900
|XLON
|16:22:47
|00030993005TRDU0
|333
|2.3900
|XLON
|16:26:37
|00030993010TRDU0
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