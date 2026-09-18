Cairn Homes Aktie

Cairn Homes für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14UTJ / ISIN: IE00BWY4ZF18

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18.09.2026 08:00:04

Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

Cairn Homes Plc (CRN)
Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

18-Sep-2026 / 07:00 GMT/BST


18 September 2026
 
Cairn Homes plc (the “Company”)
Transaction in own shares
 

The Company announces that on 17 September 2026 it purchased a total of 150,000 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Goodbody Stockbrokers UC (“Goodbody”), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.
 
Euronext Dublin London Stock Exchange
Number of ordinary shares purchased 100,000 50,000
Highest price paid (per ordinary share) 2.7400
 		 £2.3550
 
Lowest price paid (per ordinary share) 2.6950
 		 £2.3100
 
Volume weighted average price paid (per ordinary share) 2.7155
 		 £2.3326
 

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 02 September 2026.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 627,323,467 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.
 
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.


Contacts:
Cairn Homes plc +353 1 696 4600
Tara Grimley, Company Secretary



 
Appendix
Transaction Details
 
Issuer Name Cairn Homes plc
LEI 635400DPX6WP2KKDOA83
ISIN IE00BWY4ZF18
Intermediary Name Goodbody Stockbrokers UC
Intermediary Code GDBSIE21XXX
Timezone BST
Currency EUR & GBP

Euronext Dublin
Number of Shares Price per Share (EUR) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number
63 2.7150 XDUB 08:48:08 00031003728TRDU0
1,730 2.7150 XDUB 08:48:08 00031003727TRDU0
1,523 2.7050 XDUB 08:58:45 00031003793TRDU0
3,051 2.7000 XDUB 09:03:47 00031003805TRDU0
57 2.7000 XDUB 09:25:24 00031003897TRDU0
651 2.7000 XDUB 09:25:24 00031003896TRDU0
1,062 2.7000 XDUB 09:25:24 00031003895TRDU0
1,499 2.7050 XDUB 09:36:10 00031003929TRDU0
323 2.7050 XDUB 09:36:10 00031003928TRDU0
1,501 2.6950 XDUB 09:47:08 00031003938TRDU0
256 2.7000 XDUB 09:57:18 00031003953TRDU0
124 2.7000 XDUB 09:57:18 00031003952TRDU0
395 2.7000 XDUB 09:57:18 00031003951TRDU0
1,514 2.7000 XDUB 10:02:16 00031003961TRDU0
1,413 2.7000 XDUB 10:12:20 00031003994TRDU0
183 2.7000 XDUB 10:12:20 00031003993TRDU0
1,815 2.6950 XDUB 10:20:53 00031004010TRDU0
42 2.7000 XDUB 10:45:06 00031004072TRDU0
1,510 2.7000 XDUB 10:45:11 00031004073TRDU0
1,625 2.7000 XDUB 10:47:12 00031004075TRDU0
1,700 2.6950 XDUB 10:52:40 00031004091TRDU0
1,693 2.6950 XDUB 11:11:46 00031004112TRDU0
1,695 2.7000 XDUB 11:26:25 00031004145TRDU0
1,706 2.7000 XDUB 11:37:27 00031004163TRDU0
1,781 2.7000 XDUB 11:50:36 00031004188TRDU0
1,623 2.7100 XDUB 12:04:26 00031004222TRDU0
1,122 2.7200 XDUB 12:18:08 00031004332TRDU0
507 2.7200 XDUB 12:18:08 00031004333TRDU0
3,299 2.7200 XDUB 12:21:49 00031004335TRDU0
1,714 2.7200 XDUB 12:52:32 00031004387TRDU0
1,779 2.7200 XDUB 13:03:54 00031004395TRDU0
1,510 2.7250 XDUB 13:14:20 00031004410TRDU0
3,217 2.7200 XDUB 13:16:19 00031004424TRDU0
3,247 2.7200 XDUB 13:36:06 00031004445TRDU0
937 2.7200 XDUB 13:57:29 00031004460TRDU0
143 2.7200 XDUB 13:57:29 00031004459TRDU0
1,536 2.7200 XDUB 14:02:46 00031004467TRDU0
3,415 2.7150 XDUB 14:04:03 00031004469TRDU0
1,713 2.7150 XDUB 14:30:04 00031004514TRDU0
1,589 2.7150 XDUB 14:30:04 00031004513TRDU0
1,713 2.7150 XDUB 14:30:04 00031004512TRDU0
1,535 2.7150 XDUB 14:30:04 00031004511TRDU0
1,819 2.7150 XDUB 14:44:33 00031004556TRDU0
1,035 2.7200 XDUB 14:50:11 00031004586TRDU0
479 2.7200 XDUB 14:50:11 00031004585TRDU0
1,573 2.7200 XDUB 14:53:50 00031004587TRDU0
1,760 2.7300 XDUB 14:59:34 00031004594TRDU0
1,518 2.7350 XDUB 15:03:29 00031004596TRDU0
1,621 2.7350 XDUB 15:07:47 00031004598TRDU0
4,797 2.7300 XDUB 15:12:14 00031004604TRDU0
1,657 2.7400 XDUB 15:24:32 00031004618TRDU0
1,605 2.7400 XDUB 15:24:32 00031004617TRDU0
1,537 2.7350 XDUB 15:36:47 00031004630TRDU0
1,747 2.7300 XDUB 15:38:02 00031004639TRDU0
1,779 2.7300 XDUB 15:38:02 00031004638TRDU0
1,743 2.7250 XDUB 15:48:21 00031004651TRDU0
1,564 2.7250 XDUB 15:48:21 00031004650TRDU0
1,618 2.7200 XDUB 15:51:53 00031004652TRDU0
1,533 2.7100 XDUB 16:05:46 00031004704TRDU0
1,632 2.7100 XDUB 16:05:46 00031004703TRDU0
1,566 2.7100 XDUB 16:05:46 00031004702TRDU0
1,644 2.7100 XDUB 16:05:46 00031004701TRDU0
1,647 2.7200 XDUB 16:20:30 00031004739TRDU0
1,501 2.7200 XDUB 16:22:56 00031004740TRDU0
746 2.7200 XDUB 16:24:57 00031004745TRDU0
2,368 2.7200 XDUB 16:24:57 00031004744TRDU0

London Stock Exchange
 
Number of Shares Price per Share (EUR) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number
1,056 2.3150 XLON 08:55:57 00031003789TRDU0
556 2.3150 XLON 08:55:57 00031003788TRDU0
863 2.3200 XLON 09:15:39 00031003877TRDU0
756 2.3200 XLON 09:15:39 00031003876TRDU0
483 2.3200 XLON 09:34:48 00031003927TRDU0
1,218 2.3200 XLON 09:34:48 00031003926TRDU0
1,577 2.3150 XLON 09:55:37 00031003950TRDU0
1,223 2.3100 XLON 10:20:53 00031004011TRDU0
1,558 2.3150 XLON 10:51:38 00031004088TRDU0
1,522 2.3100 XLON 10:52:40 00031004090TRDU0
1,499 2.3100 XLON 10:52:52 00031004092TRDU0
1,655 2.3150 XLON 11:38:23 00031004167TRDU0
123 2.3300 XLON 12:02:09 00031004214TRDU0
1,480 2.3300 XLON 12:02:09 00031004213TRDU0
1,634 2.3350 XLON 12:27:18 00031004340TRDU0
1,386 2.3350 XLON 12:30:36 00031004341TRDU0
100 2.3400 XLON 13:06:25 00031004399TRDU0
1,526 2.3400 XLON 13:06:25 00031004398TRDU0
796 2.3400 XLON 13:27:42 00031004437TRDU0
810 2.3400 XLON 13:27:42 00031004436TRDU0
3,174 2.3350 XLON 13:36:06 00031004444TRDU0
281 2.3400 XLON 14:22:18 00031004497TRDU0
1,365 2.3400 XLON 14:22:18 00031004496TRDU0
101 2.3400 XLON 14:22:18 00031004495TRDU0
1,468 2.3400 XLON 14:34:44 00031004527TRDU0
1,684 2.3350 XLON 14:41:26 00031004552TRDU0
4,338 2.3350 XLON 14:50:05 00031004584TRDU0
3,405 2.3550 XLON 15:16:41 00031004611TRDU0
28 2.3500 XLON 15:38:02 00031004637TRDU0
388 2.3500 XLON 15:38:02 00031004636TRDU0
388 2.3500 XLON 15:38:02 00031004635TRDU0
2,881 2.3500 XLON 15:38:02 00031004634TRDU0
799 2.3500 XLON 15:38:02 00031004633TRDU0
101 2.3500 XLON 15:38:02 00031004632TRDU0
1,617 2.3350 XLON 16:03:34 00031004700TRDU0
810 2.3300 XLON 16:13:49 00031004729TRDU0
1,453 2.3350 XLON 16:19:00 00031004737TRDU0
1,724 2.3400 XLON 16:22:59 00031004741TRDU0
2,174 2.3350 XLON 16:23:48 00031004742TRDU0

 

Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News
ISIN: IE00BWY4ZF18
Category Code: POS
TIDM: CRN
LEI Code: 635400DPX6WP2KKDOA83
Sequence No.: 443623
EQS News ID: 2401180

 
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