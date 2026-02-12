12.02.2026 06:31:29

Cairo Amman Bank verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cairo Amman Bank ließ sich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Cairo Amman Bank die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,04 JOD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,030 JOD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cairo Amman Bank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 88,1 Millionen JOD im Vergleich zu 68,9 Millionen JOD im Vorjahresquartal.

Cairo Amman Bank hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 0,140 JOD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 0,080 JOD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 266,74 Millionen JOD – das entspricht einem Minus von 1,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 271,21 Millionen JOD in den Büchern gestanden hatten.

