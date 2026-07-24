Cairo Education Services veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Cairo Education Services präsentierte am 21.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,28 EGP, nach 0,820 EGP im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 52,1 Millionen EGP – ein Plus von 16,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cairo Education Services 44,7 Millionen EGP erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at