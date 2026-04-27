27.04.2026 06:31:29

Caitong Securities A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Caitong Securities A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Caitong Securities A 0,180 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 2,08 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 38,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,40 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,570 CNY. Im letzten Jahr hatte Caitong Securities A einen Gewinn von 0,500 CNY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 8,55 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 7,94 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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