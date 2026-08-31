Caitong Securities A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Caitong Securities A hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,28 CNY. Im letzten Jahr hatte Caitong Securities A einen Gewinn von 0,170 CNY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,30 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,04 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at