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31.08.2026 06:31:29
Caitong Securities A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Caitong Securities A hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 0,28 CNY. Im letzten Jahr hatte Caitong Securities A einen Gewinn von 0,170 CNY je Aktie eingefahren.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,30 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,04 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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