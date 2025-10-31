Caitong Securities A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Caitong Securities A äußerte sich am 29.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 0,21 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Caitong Securities A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,120 CNY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 2,32 Milliarden CNY gegenüber 1,54 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

